കർണാടകയിൽ പ്രതിദിന രോഗികൾ 50000 കടന്നു; മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഒറ്റദിവസം 920 മരണം

മുംബൈ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത് 920 പേർ. രോഗം ബാധിച്ച് ഒരു ദിവസം മരണപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന കണക്കാണിത്. 57,640 പുതിയ കേസുകളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി കോവിഡ് വ്യാപനം അതിരൂക്ഷമായ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യാപന തോത് കുറഞ്ഞതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

തലസ്ഥാനനഗരമായ മുംബൈയിൽ 3,882 പേർക്കാണ് പുതിയതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവിടെ 24 മണിക്കൂറിൽ 77 പേർ മരിച്ചു. പുണെയിൽ 9,084 പുതിയ കേസുകളുംം 93 മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ 6.41 ലക്ഷം രോഗബാധിതരാണു ചികിത്സയിലുള്ളത്.



അതേസമയം കർണാടകയിൽ ആദ്യമായി പ്രതിദിന കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം 50,000 കടന്നു. അതിൽ പകുതിയും തലസ്ഥാനമായ ബെംഗളൂരുവിലാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്ചകളിലായി അതിതീവ്ര രോഗവ്യാപനമാണ് സംസ്ഥാനത്ത്. 346 പുതിയ മരണങ്ങൾ കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ ആകെ മരണം 16,884 ഉയർന്നു. ഇതോടെ ആകെ കേസുകൾ 17.4 ലക്ഷത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു.



English Summary : 920 Deaths In Maharashtra, Highest Ever In A Day; 57,640 New Cases