കോട്ടയം∙ അഞ്ചു വർഷവും യുഡിഎഫിനൊപ്പം ഉറച്ചു നിൽക്കുമെന്ന് പാലാ എംഎല്‍എ മാണി സി.കാപ്പൻ. എൻസിപി മേധാവി ശരദ് പവാറിനെ കണ്ടതില്‍ രാഷ്ട്രീയമില്ല. അസുഖബാധിതനായ അദ്ദേഹത്തെ സന്ദര്‍ശിച്ചത് വ്യക്തിപരമായ സൗഹൃദത്തിന്റെ പേരിലാണ്. രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ മുന്‍കൂട്ടി അറിയിച്ചായിരുന്നു യാത്രയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



English Summary: Mani C Kappan about his meeting with Sharad Pawar