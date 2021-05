ഇന്ത്യയ്ക്കു ലഭിച്ച വിദേശ സഹായങ്ങൾ എവിടെ? കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് രാഹുൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ നൽകിയ സഹായങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ കേന്ദ്രം മറച്ചുവയ്ക്കുന്നെന്ന ആരോപണവുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. കോവിഡ് കാലത്ത് ലഭിച്ച വിദേശ സഹായങ്ങളെക്കുറിച്ച് സുതാര്യത ഇല്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ട്വിറ്ററിലൂടെ ചോദിച്ചു.

‘കോവിഡ് കാലത്തെ വിദേശ സഹായങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ :

– എന്തൊക്കെ സഹായങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്?

– അവയൊക്കെ എവിടെയാണ്?

– ആരാണ് അതിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ?

– എങ്ങനെയാണ് അവ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വീതംവച്ചു നൽകിയത്?

– എന്തുകൊണ്ട് സുതാര്യമല്ല?

എന്തെങ്കിലും ഉത്തരമുണ്ടോ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്? ’– രാഹുൽ ചോദിച്ചു.

രാജ്യത്തെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്കുകളുടെ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന സെന്റർ ഫോർ മോണിറ്ററിങ് ഇന്ത്യൻ ഇക്കണോമിയെ ഉദ്ധരിച്ച് കോവിഡിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു പരാജയമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ‘വാക്സീനുമില്ല തൊഴിലുമില്ല. ജനം കോവിഡ് മഹാമാരിയിൽ കത്തിയമരുകയാണ്. മോദി സർക്കാർ ശരിക്കും ഒരു പരാജയമാണ്’– എന്നാണ് രാഹുൽ കുറിച്ചത്. കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോഴും പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന് നിർമാണത്തിന് അതിപ്രാധാന്യം നൽകുന്ന സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെയും രാഹുൽ രംഗത്തുവന്നിരുന്നു.

English Summary : Why No Transparency In Covid Foreign Aid Data, Rahul Gandhi Asks Centre