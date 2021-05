ഓക്സീമീറ്റർ കരിഞ്ചന്തയിലേക്കു പോകുന്നത് തടയും: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഓക്സീമീറ്റർ കരിഞ്ചന്തയിലേക്കു പോകുന്നത് തടയുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. കോവിഡ് വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ കുടിശിക ഈടാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. വിരമിച്ച ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കും. നിർമാണ മേഖലയ്ക്കു തടസമുണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ ആ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കടകള്‍ തുറക്കാന്‍ ക്രമീകരണം ഒരുക്കും.

പൊലീസിന്റെ ടെലിമെഡിസിൻ ആപ്പ് ആയ ബ്ലൂ ടെലിമെഡിന്റെ സേവനം പൊതുജനങ്ങൾക്കു കൂടി ലഭ്യമാക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ആശുപത്രിയിൽ പോകാതെതന്നെ വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ഈ ആപ്പ് മുഖേന ലഭിക്കും. കോവിഡ് 19 നു മാത്രമല്ല മറ്റ് അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സയ്ക്കു വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയും ഈ ആപ്പിലൂടെ ലഭിക്കും. ആപ്പിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ളയാളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ബന്ധപ്പെടാനാകും. ഡോക്ടർ വിഡിയോ കോൾ മുഖേന രോഗിയെ പരിശോധിച്ച് ഇ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ നൽകും. തുടർചികിത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിലേയ്ക്കു റഫർ ചെയ്താൽ ആപ്പിൽ ലഭിക്കുന്ന ഇ പാസ് പൊലീസ് പരിശോധന സമയത്ത് കാണിച്ച് യാത്ര തുടരാം.

അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിൽനിന്ന് മരുന്നു വാങ്ങി വീട്ടിൽ എത്തിക്കാൻ പൊലീസിന്റെ സഹായം തേടാം. ഇതിനായി പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ പൊലീസ് കൺട്രോൾ റൂമിൽ 112 എന്ന നമ്പറിൽ ഏതുസമയവും ബന്ധപ്പെടാം. കൂടുതൽ ആളുകൾ ആശുപത്രികളിലേക്ക് എത്താനും അഡ്മിറ്റ് ആകാനും തിരക്കുകൂട്ടുന്നു എന്നാണ് താഴെക്കിടയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് ഉണ്ട്‌ എന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആശുപത്രിയിൽ എത്തണമെന്നില്ല. കാര്യമായ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരും മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരും വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞാൽ മതി. അവർക്കുള്ള മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. വരുന്നവരെ മുഴുവൻ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായാൽ ഗുരുതര രോഗമുള്ളവർക്കു ചികിത്സ ലഭ്യമാകാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറ‍ഞ്ഞു.

