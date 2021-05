‘നിങ്ങള്‍ ഈ നായയെ പോലെയാണോ’; ചൈനയിലെ യുഎസ് എംബസി പെട്ടു

ബെയ്ജിങ്∙ ചൈനീസ് വിദ്യാര്‍ഥികളെ നായ്ക്കളോട് ഉപമിക്കുന്ന തരത്തില്‍ സമൂഹമാധ്യമമായ വെബ്‌ബോയില്‍ പോസ്റ്റ് ഇട്ടെന്ന് ആരോപിച്ച ചൈനയിലെ യുഎസ് എംബസിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനം.

യുഎസ് എംബസിയില്‍ സ്റ്റുഡന്റ് വീസാ അപേക്ഷകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നത് പുനരാരംഭിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണു വിവാദം. ട്രംപ് സര്‍ക്കാര്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളില്‍ ബൈഡന്‍ ഭരണകൂടം ഇളവുവരുത്തിയിട്ടും എന്തിനാണു കാത്തിരിക്കുന്നതെന്നു ചൈനീസ് വിദ്യാര്‍ഥികളോടു യുഎസ് എംബസി കാവ്യത്മകമായി ചോദിച്ചതാണു വിമര്‍ശനത്തിന് ഇടയാക്കിയത്.



‘വസന്തകാലമെത്തി പൂക്കള്‍ വിടര്‍ന്നിരിക്കുന്നു. പുറത്തുപോയി കളിക്കാന്‍ കാത്തിരിക്കാനാവാത്ത ഈ നായയെ പോലെയാണോ നിങ്ങള്‍’- എന്നായിരുന്നു ചൈനീസ് ഭാഷയിലുള്ള പോസ്റ്റ്. ഒപ്പം ഒരു നായ്ക്കുട്ടി ഗെയ്റ്റ് ചാടിക്കടക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വിഡിയോയും ഉണ്ടായിരുന്നു.

പോസ്റ്റിനെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനമാണ് സമൂഹമാധ്യമത്തില്‍ ഉണ്ടായത്. ഇത് അമേരിക്കന്‍ തമാശയാണോ? അവര്‍ മനപൂര്‍വം എഴുതിയതാണെന്നാണു കരുതുന്നതെന്ന് പലരും പ്രതികരിച്ചു. അമേരിക്കന്‍ സംസ്‌കാരത്തില്‍ നായകള്‍ക്കുള്ളത്ര പോസിറ്റീവ് അര്‍ഥമല്ല ചൈനീസ് സംസ്‌കാരത്തില്‍ എന്നു മറ്റു ചിലര്‍ കുറിച്ചു.

വംശീയമായ വിവേചനമാണെന്ന തരത്തിലാണ് ചിലര്‍ പ്രതികരിച്ചത്. ഇതോടെ പോസ്റ്റ് പിന്‍വലിച്ച് യുഎസ് എംബസി വക്താവ് ഖേദപ്രകടനം നടത്തി. തമാശരൂപേണയാണ് പോസ്റ്റ് ഇട്ടതെന്നും പലരുടെയും വികാരങ്ങള്‍ വൃണപ്പെട്ടുവെന്നറിഞ്ഞതോടെ പിന്‍വലിച്ചുവെന്നും എംബസി വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: "Are You Like This Dog?" US Embassy's Student Visa Post Angers Chinese