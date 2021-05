മാധ്യമപ്രവർത്തകനെ ബംഗാള്‍ ആക്രമണ ഇരയാക്കി പ്രചാരണം; ബിജെപി വാർത്ത പൊളിഞ്ഞു

കൊൽക്കത്ത∙ ബംഗാളിൽ നടക്കുന്ന അക്രമ പരമ്പരയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിജെപി വ്യാജവാർത്ത ‌പ്രചരിപ്പിച്ചെന്നു പരാതി. അക്രമത്തിനിരയായി എന്നാരോപിച്ച് ബിജെപി പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം മാധ്യമപ്രവർത്തകന്റേതാണെന്നു തെളിഞ്ഞു. ഇന്ത്യാ ടുഡേയിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ അഭ്രോ ബാനർജിയുടെ ചിത്രമാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. താൻ ജീവനോടെയുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കി അഭ്രോ ബാനർജി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

‘ഞാൻ അഭ്രോ ബാനർജി. സീതാൽകുച്ചിയിൽനിന്ന് ഏകേദശം 1300 കിലോമീറ്റർ അകലെ താമസിക്കുന്നു. സീതാൽകുച്ചിയിൽവച്ച് ഞാൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നാണ് ബിജെപി ഐടി സെൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. ദയവായി ഇത്തരം വ്യാജവാർത്തകൾ വിശ്വസിക്കരുത്. ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു, ഞാൻ ജീവനോടെയുണ്ട്.’ – അഭ്രോ ബാനർജി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. വ്യാജവാർത്തക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാനാണ് അഭ്രോ ബാനർജിയുടെ തീരുമാനം.

ബംഗാളില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നതിന് പിന്നാലെയുണ്ടായ അക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാന്‍ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം സമിതി രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. അഡിഷനല്‍ സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നാലംഗ സമിതി സംഘര്‍ഷമേഖലകള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കും. സംഘര്‍ഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കാത്തതില്‍ ബംഗാള്‍ സര്‍ക്കാരിനോട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം കടുത്ത അതൃപ്തി അറിയിച്ചു.

സംഘര്‍ഷങ്ങളുണ്ടായതിന് പിന്നാലെ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടിയിരുന്നെങ്കിലും ബംഗാള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചില്ല. റിപ്പോര്‍ട്ട് ഇനിയും വൈകരുതെന്നും സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ തടയാന്‍ അടിയന്തര നടപടിയെടുക്കാനും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ബംഗാള്‍ ചീഫ്സെക്രട്ടറിയോട് നിര്‍ദേശിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടങ്ങളിലുമുണ്ടായ അക്രമങ്ങളില്‍ 14 പേര്‍ മരിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷന്‍ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

English Summary: ‘I’m alive,’ says journalist featured in BJP video as party worker killed in Bengal poll violence