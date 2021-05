‘അധികാരമേറ്റ് 24 മണിക്കൂറായിട്ടില്ല....’; കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ മമതാ ബാനർജി

കൊൽക്കത്ത∙ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായ അക്രമത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ പ്രത്യേക സംഘത്തെ അയച്ചതിനെതിരെ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി. ‘സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ് ഇതുവരെ 24 മണിക്കൂറായിട്ടില്ല. അവർ സംഘത്തെയും മന്ത്രിമാരെയും ഇവിടേക്ക് അയയ്ക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിനു പുറത്തുനിന്നു വരുന്ന എല്ലാവരും, പ്രത്യേക വിമാനങ്ങളിലായാലും ആർ‌ടിപി‌സി‌ആർ പരിശോധന നടത്തണം. ആരോടും വിവേചനം ഉണ്ടാകില്ല.’– അവർ പറ‍ഞ്ഞു.



ബംഗാളിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്താൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നാലംഗ സംഘത്തെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് അയച്ചിരുന്നു. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ബിജെപി പ്രവർത്തകരെ ആക്രമിച്ചതായി ആരോപിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആരോപണങ്ങളിൽ പലതും വ്യാജമാണെന്ന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ സമയനഷ്ടം കൂടാതെ തടയാനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

അക്രമങ്ങൾക്കിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് മമത ബാനർജി 2 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ‘ചില കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷവും ബംഗാളിൽ കലാപത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനങ്ങളും ഞങ്ങൾ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിജെപിക്ക് ജനങ്ങളുടെ വിധി അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ അവർ ഇതിൽ പങ്കാളികളാകുന്നു. ബിജെപിക്ക് വോട്ട് ലഭിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അക്രമം നടക്കുന്നത്’– മമത പറഞ്ഞു.

അക്രമത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ ബിജെപി മേധാവി ജെ.പി.നഡ്ഡ, 14 ബിജെപി പ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും ഒരു ലക്ഷത്തോളം പേർ വീടുകളിൽനിന്ന് പലായനം ചെയ്തതായും അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.

സംഭവത്തിൽ ബംഗാൾ ഗവർണർ ജഗദീപ് ധൻഖർ, സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുകയും തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള അക്രമവും നശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും തടസ്സമില്ലാതെ തുടരുകയാണെന്ന് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നാലെ മറുപടിയുമായെത്തിയ മമത, അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും ഇത് ചെയ്യുന്നുവെന്നും അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശീലമെന്നും പറഞ്ഞു. ‘അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് ജോലി ചെയ്യണം. എനിക്ക് ദിവസം മുഴുവൻ ജോലി ചെയ്യണം. അദ്ദേഹവും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, പ്രസിദ്ധി നേടണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്വീറ്റുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യമാണ്. ഞാൻ അതിൽ ഒന്നും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല’– മമത പറഞ്ഞു.

