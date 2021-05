മൂന്നാം തരംഗം: കുട്ടികൾക്കും വാക്സീൻ നൽകണം; കേന്ദ്രത്തോട് സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗം നേരിടാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് വാക്സീൻ നൽകാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.



പ്രതിസന്ധി നേരിടാൻ വ്യക്തമായ പദ്ധതികൾ ഉടൻതന്നെ ആവിഷ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നാം തരംഗത്തെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ജസ്റ്റിസുമാരായ ഡി.വൈ. ചന്ദ്രചൂഡും എം.ആ.ർ ഷായും അടങ്ങിയ ബെഞ്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഓക്സിജൻ വിതരണത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടിക്കെതിരായ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് പരാമർശം.

730 മെട്രിക് ടൺ ഓക്സിജൻ ഡൽഹിയിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രം സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഓക്സിജൻ വിതരണം ഏകപക്ഷീയമാണെന്ന് ഡൽഹി സർക്കാർ ആരോപിച്ചു. ഡൽഹിക്ക് ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ നൽകാനായി കേന്ദ്രസർക്കാർ സമർപ്പിച്ച മാനദണ്ഡം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് കോടതി നിർദേശിച്ചു.

English Summary: Children may be affected during third Covid wave, ensure their vaccination: SC