കോവിഡ്: കേൾവി പരിമിതർക്കായി ഹെൽപ് ലൈൻ സേവനം ആരംഭിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം∙ കോവിഡ് വ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേൾവി പരിമിതരുടെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുന്നതിനും ബോധവൽക്കരണത്തിനും നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹിയറിങ്ങും (നിഷ്), കേരള ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയും സംയുക്തമായി ഹെൽപ് ലൈൻ സേവനം ആരംഭിച്ചു.



കേൾവി പരിമിതർക്കു മാത്രമായി സജ്ജമാക്കിയ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹെൽപ് ലൈനിലൂടെ മാനസിക സമ്മർദം ലഘൂകരിക്കുന്ന കൗൺസലിങ്ങും ലഭിക്കും. വാട്സാപ് വിഡിയോ കോളിന് ആംഗ്യഭാഷാ പരിഭാഷകരുടെ സേവനം ലഭിക്കും. ഹെൽപ് ലൈൻ നമ്പറുകൾ: 9446750983, 9496918178, 9249505723.

English Summary: Helpline service for hearing impaired has been launched