ലോകത്തിലെ 50% പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ ഇന്ത്യയിൽ; യുഎസിൽ 6%

ന്യൂഡൽഹി∙ ലോകത്താകെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പുതിയ കോവിഡ് കേസുകളിൽ 50 ശതമാനവും ഇന്ത്യയിൽ. വ്യാഴാഴ്ച മാത്രം 4.10 ലക്ഷം കോവിഡ് കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 4000 മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. തുടർച്ചയായ 14 ദിവസം 3 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലാണ് പുതിയ കോവിഡ് രോഗികൾ. 35 ലക്ഷം പേർ ചികിത്സയിലാണ്.

കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കുത്തനെ വർധിക്കുന്നത് ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുകയാണ്. മാർച്ചിൽ നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം കേസുകളാണ് രാജ്യത്ത് പ്രതിദിനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. മേയ് 6 ആയപ്പോഴേക്കും പ്രതിദിനം നാല് ലക്ഷത്തിന് മുകളിലായി. രാജ്യത്താകെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 2 കോടി കഴിഞ്ഞു.

കോവിഡ് ആദ്യ തരംഗത്തിൽ ലോകത്തിലെ ആകെ രോഗികളിൽ 18% മാത്രമായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ. മേയ് 5ന് ലോകത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കേസുകളിൽ 57 ശതമാനവും ഇന്ത്യയിലാണ്. അതേസമയം യുഎസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 6 ശതമാനം മാത്രം. രാജ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 20 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലാണ്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നിർദേശ പ്രകാരം ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 5 ശതമാനത്തിൽ കുറവായാൽ മാത്രമാണ് കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ സാധിക്കൂ.

ബംഗാളിലും ഡൽഹിയിലും ആഴ്ച തോറുമുള്ള ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 30 ശതമാനമാണ്. രാജസ്ഥാനിൽ ഇത് 62 ശതമാനവും. മഹാരാഷ്ട്രയിലും കർണാടകയിലും കേരളത്തിലുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. തമിഴ്നാട്, ബംഗാൾ, മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലും കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കുതിച്ചുയരുകയാണ്.

English Summary: India accounted for nearly 50% of all Covid cases reported around the world