വോട്ട് വാരിക്കൂട്ടി 46 പേർ; ജനപ്രീതിയുടെ ഗ്രാഫ് ഉയർത്തിയ സ്ഥാനാർഥികൾ ഇവർ

കൊച്ചി ∙ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എതിരെ മത്സരിച്ച 2 മുന്നണികൾ ഒരുമിച്ചു നേടിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വോട്ടു നേടി വിജയിച്ചത് 46 എംഎൽഎമാർ. ഇവരിൽ 30 പേർ എൽഡിഎഫും 16 പേർ യുഡിഎഫും. പോൾ ചെയ്ത വോട്ടിൽ പകുതിയിൽ കൂടുതൽ നേടി ജനപ്രീതി തെളിയിച്ചവരും ഇവരാണ്.

എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും 3 മുന്നണികളും സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്തി പ്രചാരണം ശക്തമാക്കിയതോടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനാർഥിക്കോ മുന്നണിക്കോ എതിരായി പോൾ ചെയ്യേണ്ട ‘നെഗറ്റീവ്’ വോട്ടുകൾ മറ്റു രണ്ടു ചേരികളിലേക്കും, ട്വന്റി20 പോലുള്ള പ്രാദേശികപാർട്ടികൾ മത്സരിച്ച മണ്ഡലങ്ങളി‍ൽ 3 ചേരികളിലേക്കും ഭിന്നിച്ചുപോയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ്, അതെല്ലാം മറികടന്ന് ഈ 46 എംഎൽഎമാരുടെ വിജയത്തിളക്കം.

ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം ഏകീകരിക്കപ്പെട്ടു അതിന്റെ ഗുണം ഏക പ്രതിപക്ഷ മുന്നണിക്കു മാത്രമായി ലഭിച്ചിരുന്ന കേരളത്തിലെ മുൻകാല രീതിക്കാണ് മാറ്റം വന്നത്. ഇതോടെ പോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന വോട്ടുകളിൽ 50% ഒറ്റയ്ക്കു നേടാൻ കെൽപ്പുള്ള സ്ഥാനാർഥികളെ വരും കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നത്. ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ നെഗറ്റീവ് വോട്ടു കൊണ്ടുമാത്രം വിജയിച്ചു കയറാമെന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പു രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പരമ്പരാഗത സമവാക്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷങ്ങൾക്ക് ഇനി വലിയ പ്രതീക്ഷ വേണ്ടെന്നു ചുരുക്കം.

എതിരെ മത്സരിച്ച 2 മുന്നണികളുടെ സ്ഥാനാർഥികൾ ഒരുമിച്ചു നേടിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വോട്ടുനേടി വിജയിച്ച എംഎൽഎമാരും അവർ നേടിയ വോട്ടുകളും:



ഇടതുമുന്നണി



∙ കാഞ്ഞങ്ങാട്– ഇ.ചന്ദ്രശേഖരൻ (84615).



∙തൃക്കരിപ്പൂർ– എം.രാജശേഖരൻ(86151)

∙പയ്യന്നൂർ– ടി.ഐ.മധുസൂദനൻ (93695)

∙കല്യാശേരി– എം.വിജിൻ (88252)

∙തളിപ്പറമ്പ്– എം.വി.ഗോവിന്ദൻ(92870)

∙ധർമ്മടം– പിണറായി വിജയൻ (95522)

∙തലശ്ശേരി– എ.എൻ.ഷംസീർ(81810)

∙മട്ടന്നൂർ– കെ.കെ.ശൈലജ (96129)

∙പേരാമ്പ്ര– ടി.കെ.രാമകൃഷ്ണൻ(86023)

∙ബാലുശേരി– കെ.എം.സച്ചിൻദേവ്(91839)

∙എലത്തൂർ– എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ (83639)

∙ബേപ്പൂർ– പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (82165)

∙പൊന്നാനി– പി.നന്ദകുമാർ (74668)

∙പട്ടാമ്പി– മുഹമ്മദ് മുഹ്സിൻ (75311)

∙തരൂർ– പി.പി.സുമോദ് (67744)

∙ചിറ്റൂർ– കെ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി 984672)

∙നെന്മാറ– കെ.ബാബു (80145)

∙ആലത്തൂർ– കെ.ഡി.പ്രസേനൻ(74653)

∙ ചേലക്കര– കെ.രാധാകൃഷ്ണൻ (83415)

∙ഗുരുവായൂർ– എൻ.കെ.അക്ബർ (77072)

∙കയ്പമംഗലം– ഇ.ടി.ടൈസൺ (73161)

∙കളമശേരി– പി.രാജീവ് (77141)

∙ദേവികുളം– എ.രാജ (59049)

∙ഉടുമ്പൻചോല– എം.എം.മണി (77381)

∙വൈക്കം– സി.കെ.ആശ– 71388

∙പത്തനാപുരം– കെ.ബി.ഗണേഷ്കുമാർ (67078)

∙പുനലൂർ– പി.എസ്.സുപാൽ(80428)

∙ഇരവിപുരം–എം.നൗഷാദ്(71573)

∙വർക്കല– വി.ജോയ് (68816)

∙വാമനപുരം– ഡി.കെ.മുരളി (73137)

(ഏറ്റുമാനൂരിലെ യു‍ഡിഎഫ് വിമത സ്ഥാനാർഥി ലതിക സുഭാഷ് നേടിയ 7624 വോട്ടുകൾ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി വി.എൻ.വാസവനെയും ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം)

യു‍ഡിഎഫ്



∙ ഇരിക്കൂർ– സജീവ് ജോസഫ് (76764)



∙കൊണ്ടോട്ടി– ടി.വി.ഇബ്രാഹിം (80597)

∙ ഏറനാട്– പി.കെ.ബഷീർ (78076)

∙വണ്ടൂർ– എ.പി.അനിൽകുമാർ (87415)

∙മഞ്ചേരി– വി.എ.ലത്തീഫ് (78836)

∙ മലപ്പുറം– പി.ഉബൈദുല്ല (93166)

∙വേങ്ങര– പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി (70193)

∙തിരൂരങ്ങാടി– കെ.പി.എ.മജീദ് (73499)

∙കോട്ടയ്ക്കൽ– കെ.കെ.ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ(81700)

∙അങ്കമാലി– റോജി എം.ജോൺ (71562)

∙ആലുവ– അൻവർ സാദത്ത് (73703)

∙പറവൂർ– വി.ഡി.സതീശൻ (82264)

∙പിറവം– അനൂപ് ജേക്കബ്(85056)

∙പാല– മാണി സി.കാപ്പൻ (69804)

∙കോട്ടയം– തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ (65401)

∙കരുനാഗപ്പള്ളി– സി.ആർ.മഹേഷ് (93932)

