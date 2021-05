പുതിയ സർക്കാർ മേയ് 20ന്; 4 മന്ത്രിമാർ തന്നെ വേണമെന്ന് സിപിഐ

തിരുവനന്തപുരം∙ രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ മേയ് 20 ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. സിപിഎം–സിപിഐ നേതാക്കൾ നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ തീയതി തീരുമാനിച്ചത്. മേയ് 17ന് ചേരുന്ന ഇടതുമുന്നണി യോഗം ഒരു പാർട്ടിക്കുള്ള മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും.

സിപിഐക്ക് എത്ര മന്ത്രിമാരെ നൽകും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് കാര്യമായ ചർച്ച നടന്നില്ലെന്നാണ് സൂചന. മറ്റു പാർട്ടികളുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയ്ക്കു ശേഷം വീണ്ടും സിപിഎം–സിപിഐ ചർച്ച നടക്കും. നാലു മന്ത്രി സ്ഥാനങ്ങളിൽ സിപിഐ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കു തയാറാകില്ല. ചീഫ് വിപ്പ് പദവി വിട്ടുനൽകാമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

മന്ത്രിസ്ഥാനം 21 ആക്കി ഉയർത്താൻ ഇടതുനേതാക്കൾക്കിടയിൽ ആലോചനയുണ്ട്. ഐഎൻഎല്ലും കോവൂർ കുഞ്ഞുമോനും മന്ത്രിസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്തുനൽകിയിരുന്നു.

English Summary: LDF ministry to take oath on May 20