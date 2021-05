മുംബൈ∙ കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വാബ് സ്റ്റിക്കുകൾ തെരുവിൽ വച്ച് വൃത്തിഹീനമായി പായ്ക്ക് ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ ഒരാൾക്കെതിരെ കേസ്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ താനെയിലെ ചേരിയിൽ സ്വാബ് സ്റ്റിക്കുകൾ ഇങ്ങനെ പായ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ വിഡിയോ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് വിതരണക്കാരനെതിരെ കേസ് എടുത്തത്. മൂക്കിൽനിന്നും തൊണ്ടയിൽനിന്നും ഈ സ്റ്റിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് സ്വാബ് എടുക്കുന്നത്.

ഉല്ലാസ്നഗറിലെ സന്ത് ധ്യാനേശ്വർ നഗറിലെ തെരുവിൽ വൃത്തിഹീനമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇവ പായ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന വിഡിയോ ഈയാഴ്ച ആദ്യം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് ഫൂഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും (എഫ്‍ഡിഎ) പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവും പൊലീസും ബുധനാഴ്ച സ്ഥലത്തെത്തി ഇവ കണ്ടെടുത്തു.

പ്രദേശത്തുള്ളവരെ ഇവ പായ്ക്ക് ചെയ്യാനായി ഏൽപ്പിച്ച വിതരണക്കാരനെതിരെയാണ് കേസ്. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഗ്ലൗവുകളോ മാസ്കുകളോ ഇല്ലാതെ സ്വാബ് സ്റ്റിക്കുകൾ പായ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന വിഡിയോയാണ് പ്രചരിച്ചത്. തറയില്‍ വിരിച്ചിരിക്കുന്ന ചവിട്ടികളിലും മറ്റും ചില സ്വാബ് സ്റ്റിക്കുകൾ വീണു കിടന്നിരുന്നു. കുട്ടികളുൾപ്പെടെ വെറും കയ്യോടെയാണ് അതെടുത്ത് പായ്ക്ക് ചെയ്തത്.

പ്ലാസ്റ്റിക് പായ്ക്കറ്റുകളിൽ 1000 സ്വാബ് സ്റ്റിക്കുകൾ നിറച്ചാൽ 20 രൂപയാണ് ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് ലഭിക്കുക. കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

