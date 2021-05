‘ചെറുപ്രായക്കാർക്കിടയിൽ അതിവേഗം വ്യാപിക്കുന്നത് ബി.1.617, ബി.1 വകഭേദങ്ങൾ’

അമരാവതി∙ കൊറോണ വൈറസിന്റെ അതിവേഗം വ്യാപിക്കുന്ന ബി.1.617, ബി.1 വകഭേദങ്ങളാണ് ആന്ധ്ര പ്രദേശിലും കർണാടകയിലും തെലങ്കാനയിലും ഉള്ളതെന്ന് ആന്ധ്ര സർക്കാർ. ഇവ ചെറുപ്രായക്കാർക്കിടയിൽ അതിവേഗം വ്യാപിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആന്ധ്ര പ്രദേശ് കോവിഡ് കമാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സെന്റർ ചെയർമാൻ കെ.എസ്. ജവഹർ റെഡ്ഡി വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.

രാജ്യത്ത് കോവിഡിന്റെ ആദ്യ തരംഗത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ എൻ440കെ വകഭേദം ഇപ്പോൾ അപകടകാരിയല്ലെന്നും അധികം വൈകാതെ അപ്രത്യക്ഷമാകുമെന്നും സിഎസ്ഐആർ – സെന്റർ ഫോർ സെല്ലുലർ ആൻഡ് മോളിക്യുലർ ബയോളജിയിലെ (സിസിഎംബി) ഗവേഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ആന്ധ്ര, കർണാടക, തെലങ്കാന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എൻ440കെ (അഥവാ ബി.1.36) വകഭേദം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ മാർച്ച് ആയപ്പോൾ ഇവയുടെ വ്യാപനത്തോത് പെട്ടെന്നു കുറയുകയായിരുന്നു. നിലവിൽ പോസിറ്റീവ് ആകുന്നവരിൽ ഈ വൈറസ് വകഭേദം ഉള്ളവരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്.

എന്നാൽ ബി.1.617, ബി.1 വകഭേദങ്ങൾ പ്രായപൂര്‍ത്തിയായവരിലും ചെറുപ്രായക്കാരിലും കൂടുതൽ വ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്. ‌‌

