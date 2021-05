ഡിജിപിയുടെ ഉത്തരവ് കൂസാതെ പൊലീസ്; ‘നടുറോഡിലെ ഹീറോയിസ’ത്തിൽ ജനരോഷം

തിരുവനന്തപുരം∙ ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണവശാലും റോഡിനു കുറുകെ കയറോ വടമോ വലിച്ചുകെട്ടരുതെന്ന ഡിജിപിയുടെ ഉത്തരവ് നിലനിൽക്കെ മിനി ലോക്ഡൗണിൽ പൊലീസ് കെട്ടിയ കയർ പൊട്ടിച്ച സ്കൂട്ടർ യാത്രികനെക്കൊണ്ട് തിരിച്ചു കെട്ടിച്ച് ‘ഹീറോയിസ’വുമായി പൊലീസ്. സ്റ്റേറ്റ് പൊലീസ് മീഡിയ സെന്ററാണ് വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

റോഡിനു കുറുകെ വലിച്ചുകെട്ടിയിരിക്കുന്ന വള്ളി ഒരു സ്കൂട്ടർ യാത്രികൻ കടന്നുപോകുമ്പോൾ പൊട്ടുന്നതാണ് ആദ്യ ദൃശ്യം. അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ ‘കണ്ടറിയണം കോശീ, നിനക്കെന്താണ് സംഭവിക്കുക’യെന്ന് എന്ന അയ്യപ്പൻ കോശി സിനിമാ ഡയലോഗ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. തുടർന്ന് ഈ യാത്രികനെക്കൊണ്ട് കയർ തിരികെ കെട്ടിക്കുന്നതാണ് വിഡിയോ.

അവസാനം മാസ് ഡയലോഗും– ‘സാഗർ എന്ന മിത്രത്തിനെ മാത്രമേ നിനക്കറിയൂ, ജാക്കിയെന്ന ശത്രുവിനെ അറിയില്ല’. ഡിജിപിയുടെ ഉത്തരവ് ലംഘിച്ച് പൊലീസ് തന്നെ റോഡിനു കുറുകെ കെട്ടിയ കയറ് പൊതുജനത്തെക്കൊണ്ട് നിർബന്ധപൂർവം കെട്ടിക്കുകയും അതിന്റെ വിഡിയോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്ത നടപടിക്കെതിരെ കമന്റുകളിൽ പ്രതിഷേധമുയർന്നിട്ടുണ്ട്.

ഡിജിപിയുടെ ഉത്തരവ് കൂസാതെ പൊലീസ്

2018 ഒക്ടോബറിലാണ് റോഡിനു കുറുകെ കയർ വേണ്ടെന്ന് ഡിജിപി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ സർക്കുലർ ഇറക്കിയത്. ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനു കയറും വടവും അശാസ്ത്രീയമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ അപകടം ഉണ്ടാകുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു. മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷന്റെ ഇടപെടലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിമാർക്കു ബെഹ്റ അന്ന് നിർദേശം നൽകിയത്.

ഗതാഗതം വഴിതിരിച്ചുവിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനു വളരെ മുൻപേ അക്കാര്യം നിർദേശിച്ചുള്ള ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കണം. സ്ഥലത്ത്് ആവശ്യത്തിനു പൊലീസുകാരെയും നിയോഗിക്കണം. ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനു സ്ഥാപിക്കുന്ന ബാരിക്കേഡുകളും അതിലെ റിഫ്ലക്ടറുകളും ഡ്രൈവർമാർക്കു വളരെ ദൂരത്തുനിന്നു തന്നെ കാണാവുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കണമെന്നും ഡിജിപി നിർദേശിച്ചു.

കണ്ണുതുറപ്പിച്ച അപകടം; കണ്ണുതുറക്കാതെ പൊലീസ്

നിയമസഭാ നടപടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സഭയിലേക്ക് ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ പോയ പത്രപ്രവർത്തകൻ അനിൽ രാധാകൃഷ്ണനുണ്ടായ അപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ 2018 സെപ്റ്റംബറിൽ സമാനമായ ഉത്തരവിറക്കിയത്. ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പൊലീസ് റോഡിനു കുറുകെ കെട്ടിയിരുന്ന കയർ അനിലിന്റെ കഴുത്തിൽ കുരുങ്ങി മാരകമായി പരുക്കേൽക്കുകയായിരുന്നു.

ദീർഘനാളത്തെ ചികിൽസ വേണ്ടിവന്നു. ഈ സംഭവം അന്ന് മലയാള മനോരമ ഞായറാഴ്ചയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. വാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആവശ്യമായ നിർദേശം എല്ലാ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾക്കും നൽകാനും നിർദേശമുണ്ടായിരുന്നു.

കമ്മിഷൻ അന്നു പറഞ്ഞത്

∙ വാഹനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചു വിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനു മുൻപുതന്നെ ‘വഴി തിരിയണം’ എന്ന ബോർഡ് പൊലീസ് സ്ഥാപിക്കണം. ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ ട്രാഫിക് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ജോലിക്കു നിയോഗിക്കണം.

∙ ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ബാരിക്കേഡും റിഫ്ലക്ടർ ബോർഡുകളും ഡ്രൈവർമാർക്കു ദൂരെനിന്നു കാണാവുന്ന തരത്തിൽ സ്ഥാപിക്കണം.

കയറിൽ കുരുങ്ങിയ അപകടങ്ങൾ

∙ 19 ഓഗസ്റ്റ് 2018– പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് രാജ്ഭവനു മുന്നിൽ റോഡിനു കുറുകെ കെട്ടിയ വടത്തിൽ കഴുത്തു കുരുങ്ങി യുവാവ് തൽക്ഷണം മരിച്ചു. നന്തൻകോട് നളന്ദ റോഡിലെ റെനി റോബിൻസൺ (21) ആണ് മരിച്ചത്. കഴുത്ത് പകുതിയിലേറെ മുറിഞ്ഞുപോയ നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം. ബൈക്കിന്റെ അമിതവേഗമാണ് അപകട കാരണമെന്നായിരുന്നു പൊലീസിന്റെ വിശദീകരണം.

∙ 31 മാർച്ച് 2020– ലോക്ഡൗണിന്റെ ഭാഗമായി വാഹന നിയന്ത്രണത്തിനു വേണ്ടി റോഡിലെ വളവിൽ പൊലീസ് വലിച്ചുകെട്ടിയ കയറിൽ കഴുത്തു കുരുങ്ങി ബൈക്ക് യാത്രക്കാരനു പരുക്കേറ്റു. പത്തനംതിട്ട ചിറ്റാർ കൃഷിഭവനിൽ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റായ എസ്.അനിൽകുമാറിനാണു (35) പരുക്കേറ്റത്. കഴുത്തിൽ മുറിവേറ്റ അനിൽകുമാറിനു ശ്വാസതടസ്സമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു.

ഓഫിസിലേക്കു പോകുകയായിരുന്ന അനിൽ പൂവറ്റൂർ റോഡിൽനിന്ന് എംസി റോഡിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു. ഈ ഭാഗത്തെ വളവിലാണു കയർ കെട്ടിയിരുന്നത്. വളവിലായതിനാൽ ദൂരെനിന്നു കയർ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കഴുത്തിൽ കുരുങ്ങിയ കയർ പൊട്ടിയതിനാലാണ് വലിയ അപകടത്തിൽനിന്ന് അനിൽകുമാർ രക്ഷപ്പെട്ടത്.

സമീപത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന പൊലീസ് സംഘം ഇതു കണ്ടെങ്കിലും തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലാണ് സംസാരിച്ചതെന്നും പൊട്ടിയ കയർ കെട്ടിക്കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും അന്ന് അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞിരുന്നു.

∙ 9 ഫെബ്രുവരി 2018– ഡൽഹിയിൽ ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കാൻ റോഡിൽ പൊലീസ് സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ബാരിക്കേഡുകൾക്കിടയിലെ കയർ കഴുത്തിൽ കുരുങ്ങി ബൈക്ക് യാത്രികൻ അഭിഷേകിനു ദാരുണാന്ത്യം. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സുഭാഷ് പ്ലേസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഇൻസ്പെക്ടറെ സ്ഥലംമാറ്റി. ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടറെയും നാലു കോൺസ്റ്റബിൾമാരെയും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു.

കാർ ഡ്രൈവറായ അഭിഷേക് ഹോട്ടലുകളിൽ ഡിജെ ആയും ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. അതിനു ശേഷം ബൈക്കിൽ വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങുംവഴിയാണ് അപകടം. രാത്രിയായതിനാൽ ബാരിക്കേഡുകളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചുള്ള കയർ അഭിഷേക് കണ്ടില്ല.

English Summary: Protest Against Kerala Police’s new video in Social Media