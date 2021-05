ഹൈദരാബാദ്∙ കോവിഡ് വ്യാപനം അതിരൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൂടുതല്‍ സ്പുട്‌നിക് വാക്‌സീന്‍ എത്തിക്കാന്‍ റഷ്യ. രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ഒന്നര ലക്ഷം ഡോസ് വാക്‌സീന്‍ അയയ്ക്കും. മേയ് അവസാനത്തോടെ ഡോ. റെഡ്ഡീസ് ലബോറട്ടറിയുമായി സഹകരിച്ച് 30 ലക്ഷം ഡോസ് വാക്‌സീനാണ് ഹൈദരാബാദില്‍ എത്തുക. വാക്‌സീന്റെ ആദ്യ ബാച്ച് ഈ മാസം ആദ്യം എത്തിച്ചിരുന്നു.



വാക്‌സീന് പുറമേ നാല് ഇടത്തരം ഓക്‌സിജന്‍ ഉൽപാദന ട്രക്കുകളും റഷ്യ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയയ്ക്കുമെന്നു നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചു. 200 കിടക്കകളുള്ള ആശുപത്രിക്ക് ആവശ്യമായ ഓക്‌സിജന്‍ ഉൽപാദിപ്പിക്കാന്‍ ട്രക്കിന് കഴിയും. മണിക്കൂറില്‍ 70 കിലോ ഓക്‌സിജനും പ്രതിദിനം 50,000 ലീറ്ററുമാണ് ട്രക്കുകളുടെ ഉൽപാദനക്ഷമത. ഈ ആഴ്ച അവസാനത്തോടെ റഷ്യയുടെ ഐഎല്‍-76 വിമാനത്തില്‍ ട്രക്കുകള്‍ ഇന്ത്യയിലെത്തും.

English Summary: Russia sending another batch of 150,000 Sputnik V vaccines to India