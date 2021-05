ലോക്ഡൗൺ നടപ്പാക്കിയാലും വാക്സിനേഷൻ മുടക്കരുത്: പ്രധാനമന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി∙ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ലോക്ഡൗൺ നടപ്പാക്കിയാലും വാക്സിനേഷൻ നടപടികൾ തടസ്സമില്ലാതെ നടത്തമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കോവിഡ് സാഹചര്യം വിലയിരുത്തുന്നതിന് നടത്തിയ അവലോകന യോഗത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം കോവിഡ് രോഗികളുള്ള 12 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തി.

ഓരോ സ്ഥലത്തേയും കിടക്കകളുടേയും മരുന്നുകളുടേയും ലഭ്യതയും ഉൽപാദനവും എത്രയെന്നും വിലയിരുത്തി. കൂടുതൽ രോഗികളുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വാക്സിനേഷൻ വേഗത കുറയ്ക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വാക്സിനേഷൻ തടസ്സമില്ലാതെ നടത്താനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം. വാക്സിനേഷൻ ദൗത്യത്തിനായി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ മറ്റു ജോലിക്കായി ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: Speed of vaccination does not come down: Modi