‘ചൈനയുടെ ഭീഷണി തിരിച്ചറിഞ്ഞു, ഇന്ത്യ ലോക നേതാവ്’; 5ജി നയത്തിന് യുഎസ് പ്രശംസ

വാഷിങ്ടൻ∙ ഇന്ത്യയിൽ 5ജി പരീക്ഷണം നടത്താൻ ചൈനീസ് ടെലികോം കമ്പനികൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി നിഷേധിച്ചതിനെ പ്രശംസിച്ച് യുഎസ് നേതാക്കൾ. വാവെയ്, സിടിഇ എന്നീ ചൈനീസ് കമ്പനികൾക്കാണ് സാങ്കേതികവിദ്യാ പരീക്ഷണത്തിന് കേന്ദ്ര ടെലികോം മന്ത്രാലയം വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത്.

റിലയൻസ് ജിയോ, ഭാരതി എയർടെൽ, വോഡാഫോൺ ഐഡിയ, എംടിഎൻഎൽ എന്നീ കമ്പനികൾക്കാണു പരീക്ഷണത്തിന് അനുമതി നൽകിയത്. ഇന്ത്യയുടെ നയത്തെ പ്രകീർത്തിച്ച് ചൈന ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് ചെയർമാനും വിദേശകാര്യ കമ്മിറ്റി നേതാവുമായ മൈക്കൽ മക്കോൾ രംഗത്തെത്തി. 'ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്‌റ്റ് പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം ചൈനയിലെ കമ്പനികൾ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ് അവിടെയുള്ള നിയമം. ഇതാണ് ചൈനയുമായുള്ള പ്രശ്‌നത്തിന് കാരണം' - മക്കോൾ പറഞ്ഞു.

ചൈനീസ് കമ്പനികളെ ദേശീയ സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളിയായി കാണുന്ന രാജ്യമാണു യുഎസ്. ചൈനയിലെ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പാർട്ടിയുടെ കീഴിൽ ആണെന്നതിനാൽ ഇവ സുഹൃദ് രാജ്യങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനെ യുഎസ് എതിർക്കുന്നു.



'ചൈനയുടെ ഭീഷണി ഇന്ത്യ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം. സുരക്ഷാ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നവർക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ ലോകനേതാവാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഈ തീരുമാനം' - മക്കോൾ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനത്തെ പിന്തുണച്ചവരിൽ യുഎസ് കോൺഗ്രസ് അംഗം മൈക് വാൾട്സും ഉൾപ്പെടുന്നു.

English Summary: US lawmakers applaud India's decision to not allow Chinese firms to conduct 5G trials