‘വളരെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്നു’: കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച് സോണിയ ഗാന്ധി

ന്യൂഡൽഹി∙ അടുത്തിടെ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിയുടെ പ്രകടനം വളരെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നുവെന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി. അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നുവെന്നും കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി വെർച്വൽ യോഗത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞു.

കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതിയോഗം എത്രയും പെട്ടെന്നു കൂടി ഫലം വിശകലനം ചെയ്യും. തിരിച്ചടികളിൽനിന്ന് പാർട്ടി പാഠം പഠിക്കണമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബംഗാളിലും തമിഴ്നാട്ടിലും അധികാരത്തിലെത്തിയ മമത ബാനർജി, എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ എന്നിവരെ സോണിയ അഭിനന്ദിച്ചു.

English Summary: "Very Disappointing... Unexpectedly So": Sonia Gandhi On Election Results