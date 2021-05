ജയ്പുർ∙ രാജസ്ഥാനിൽ കുഴൽക്കിണറിൽ വീണ നാലു വയസുകാരനെ രക്ഷിച്ചു. ജലോർ ജില്ലയിലെ ലാഛാരി ഗ്രാമത്തിലെ അനിൽ ദേവാസി എന്ന കുട്ടിയെയാണു കിണറിൽ വീണു 16 മണിക്കൂറിനുശേഷം രക്ഷിച്ചത്.

മാധാറാം സൂത്തർ എന്ന തദ്ദേശവാസി പ്രത്യേകമായി രൂപകൽപന ചെയ്ത കയറും കുരുക്കുമടങ്ങുന്ന സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചാണു കുട്ടിയ രക്ഷിച്ചത്. 90 അടി താഴെ കുടുങ്ങിയ കുട്ടിയുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനു ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേനയുടെ സേവനവും എത്തിച്ചിരുന്നു.



English Summary: 4-Year-Old Who Fell Into Borewell In Rajasthan Rescued After 16 Hours