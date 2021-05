ബംഗാൾ സംഘർഷം: വിശദാംശങ്ങൾ തേടി കൽക്കട്ട ഹൈക്കോടതി

കൊൽക്കത്ത∙ ബംഗാൾ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായ സംഘർഷങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ തേടി കൽക്കട്ട ഹൈക്കോടതി. തിങ്കളാഴ്ച വിശദമായ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ ബംഗാൾ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയോട് ഹൈക്കോടതിയുടെ അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് നിർദേശിച്ചു.



അക്രമ സംഭവങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ (എസ്‌ഐടി) രൂപീകരിക്കണോ എന്നത് കോടതി പരിഗണിക്കും. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ 11 പേരുടെ മരണത്തിന് കാരണമായെന്ന് അഭിഭാഷകൻ അനിന്ദ്യ സുന്ദർ ദാസ് നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. മേയ് 10ന് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

സംഘർഷത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ തേടി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയ സംഘം ഗവർണർ ജഗ്ദീപ് ധൻഖറെ കണ്ടു. ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയ അഡീഷനൽ സെക്രട്ടറി ഗോവിന്ദ് മോഹന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നാലംഗ സംഘമാണ് രാജ്ഭവനിൽ എത്തി ഗവർണറെ കണ്ടത്. സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറി, പൊലീസ് മേധാവി എന്നിവരെയും സംഘം വിളിച്ചു വരുത്തി.

