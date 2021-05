തിരുവനന്തപുരം∙ കോവിഡ് വ്യാപനം അതിരൂക്ഷമായതിനാൽ ഇടവമാസ പൂജകൾക്കായി ശബരിമല നട തുറക്കുമ്പോൾ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല. ക്ഷേത്രത്തിൽ സാധാരണ പൂജകൾ മാത്രം നടത്തും. മെയ് 14 മുതൽ 19 വരെയാണ് ഇടവമാസ പൂജകൾക്കായി ശബരിമല ക്ഷേത്രനട തുറക്കുക.

English Summary: Devotees will not be allowed in Sabarimala Temple