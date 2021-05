‘കേൾക്കുകയും കൂടി വേണം’: മോദിയുമായുള്ള സംസാരത്തിനുശേഷം ജാർഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി∙ സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായുള്ള ടെലിഫോൺ ചർച്ചയ്ക്കുശേഷം അദ്ദേഹത്തെ ‘കുത്തി’ ജാർഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറൻ. ഇന്നലെയാണ് ആന്ധ്ര പ്രദേശ്, ഒഡീഷ, തെലങ്കാന, ജാർഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി മോദി സംസാരിച്ചത്. ഇതിനുശേഷം സോറന്‍ സമൂഹമാധ്യമമായ ട്വിറ്ററിൽ നടത്തിയ പരാമർശം വിവാദമായി.

‘ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വിളിച്ചിരുന്നു. തന്റെ ‘മൻ കി ബാത്’ മാത്രം ആണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്. അദ്ദേഹം സ്ഥിതിഗതികൾ അന്വേഷിക്കുകയും പ്രശ്നങ്ങളെ കേൾക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായേനെ’ – സോറൻ ഹിന്ദിയിൽ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. തന്റെ ആശങ്കകൾ അറിയിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കാത്തതിൽ സോറൻ അസന്തുഷ്ടനായിരുന്നെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി മാത്രമാണ് സംസാരിച്ചതെന്നും ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया। उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात की। बेहतर होता यदि वो काम की बात करते और काम की बात सुनते। — Hemant Soren (@HemantSorenJMM) May 6, 2021

അതേസമയം, ട്വീറ്റിനെതിരെ ബിജെപി നേതാക്കളും അണികളും രംഗത്തെത്തി. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിന്റെ അന്തസ്സ് അദ്ദേഹം താഴ്ത്തിയെന്ന് അസം ബിജെപി നേതാവ് ഹിമന്ത ബിശ്വാസ് ശർമ കുറ്റപ്പെടുത്തി. സോറൻ പരാജയപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്നും ഭരണകൂടം പരാജയമാണെന്നും ആ പരാജയം മറയ്ക്കാനാണ് ഇത്തരം നടപടികളെന്നും ജാർഖണ്ഡ് ബിജെപി നേതാവ് ബാബുലാൽ മറാൻഡി ആരോപിച്ചു.

അതേസമയം, പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരായ ആരോപണം കോൺഗ്രസ് ഏറ്റുപിടിച്ചു. ‘ഇത്രയും ഗുരുതരമായ സാഹചര്യത്തിൽപ്പോലും പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കേൾക്കാൻ താൽപ്പര്യമില്ല, സ്വയം സംസാരിക്കാനാണ് താൽപര്യമെന്നു വരുന്നത് ഗുരുതരവും ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണ്’ – കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പവൻ ഖേര വ്യക്തമാക്കി.

വ്യാഴാഴ്ച ജാർഖണ്ഡിൽ 5770 കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 141 മരണങ്ങളും ഉണ്ടായി. രാജ്യത്തെ ആകെ മരണനിരക്ക് 1.10% ആണ്. എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തെ മരണ നിരക്ക് 1.28% ആണ്.

English Summary: "Try Listening, Too": Jharkhand Chief Minister To PM After Phone Call