തിരുവനന്തപുരം∙ നോർക്ക റൂട്ട്സിന്റെ തിരുവനന്തപുരം ഹെഡ് ഓഫിസിലും എറണാകുളം, കോഴിക്കോട് റീജിയണൽ സെന്ററുകളിലും ജില്ലാ ഓഫിസുകളിലും ഇനി ഒരറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അറ്റസ്റ്റേഷനുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടായിരിക്കില്ലെന്ന് സിഇഒ അറിയിച്ചു. ലോക്‌ഡൗൺ പശ്ചാത്തലത്തിലാണു തീരുമാനം.

English Summary: No attestation in NORKA offices, in view of COVID