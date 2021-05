ലോക്ഡൗൺ ഇളവുകള്‍ കുറയ്ക്കണം; മുഖ്യമന്ത്രിയെ നിലപാട് അറിയിച്ച് പൊലീസ്

തിരുവനന്തപുരം∙ ലോക്ഡൗണിന്റെ ഭാഗമായി സര്‍ക്കാര്‍ അനുവദിച്ച ഇളവുകള്‍ കുറയ്ക്കണമെന്ന് പൊലീസ്. നിര്‍മാണമേഖലയില്‍ അടക്കം കൂടുതല്‍ നിയന്ത്രണം വേണമെന്നാണ് ആവശ്യം. അവശ്യവസ്തുക്കള്‍ വില്‍ക്കുന്ന കടകളുടെ സമയം കുറയ്ക്കണം. സഹകരണ മേഖലയിലുള്‍പ്പെടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളും അനുവദിക്കേണ്ടതില്ല. ഇളവുകള്‍ കൂട്ടിയാല്‍ യാത്രക്കാര്‍ കൂടുമെന്നും ലോക്ഡൗണ്‍ കര്‍ശനമാകില്ലെന്നുമാണ് പൊലീസ് നിലപാട്. ലോക്ഡൗണ്‍ ഉത്തരവിറങ്ങിയതിനുശേഷമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ നിലപാട് അറിയിച്ചത്.

അതേസമയം, അടച്ചിടൽ കർശനമാക്കണമെന്ന നിലപാടിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഇന്നു ചേരുന്ന യോഗത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടായേക്കും.

ശനിയാഴ്ച മുതൽ പതിനാറാം തീയതി വരെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സമ്പൂർണ ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൊതുഗതാഗതം അനുവദിക്കില്ല. അവശ്യ സർവീസുകൾക്ക് മാത്രമാണ് അനുമതി. മെട്രോ ഒഴികെയുള്ള തീവണ്ടി സര്‍വീസുകളും വിമാന സര്‍വീസുകളും ഉണ്ടാകും. പലചരക്ക്, പച്ചക്കറി കടകൾ രാത്രി 7..30ന് അടക്കണം.. വിവാഹം, ശവസംസ്കാരം എന്നീ ചടങ്ങുകൾക്ക് ഇരുപതു പേർ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്‍റെ രൂക്ഷത വിലയിരുത്തിയ ശേഷം ലോക്ഡൗൺ നീട്ടണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കും.

