സെൻട്രൽ വിസ്താ പദ്ധതി ‘കുറ്റകരമായ പാഴ്ചെലവ്’: രാഹുൽ ഗാന്ധി

ന്യൂഡൽഹി∙ സെൻട്രൽ വിസ്താ പദ്ധതി കുറ്റകരമായ പാഴ്ചെലവാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനുമേൽ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ഭരണകൂടത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാജ്യത്തിന്റെ അധികാര ഇടനാഴിയെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഭരണസിരാകേന്ദ്രത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതിയാണ് സെൻട്രൽ വിസ്ത പദ്ധതി. 20,000 കോടി രൂപയിലേറെയാണ് മുതൽമുടക്ക്.

‘സെൻട്രൽ വിസ്ത പദ്ധതി കുറ്റകരമായ പാഴ്‍‌‌ചെലവാണ്. പുതിയ വീടു കിട്ടാനുള്ള അന്ധമായ അഹങ്കാരത്തിലല്ല ജനങ്ങളുടെ ജീവനിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത്’ – രാഹുൽ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

കോവിഡ് അതിരൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ സെൻട്രൽ വിസ്ത പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഉൾപ്പെടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഡൽഹിയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ ലോക്‌ഡൗണിൽനിന്നു പോലും പദ്ധതിയെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് കേന്ദ്രം ചെയ്തത്.

