ആശുപത്രിക്കിടക്ക കണ്ടെത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രി കനിഞ്ഞു; കാത്തുനിൽക്കാതെ സതീഷ് യാത്രയായി

ബെംഗളൂരു∙ ഒടുവിൽ ആശുപത്രിക്കിടക്ക കണ്ടെത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രി കനിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കോവിഡ് ബാധിതനായ സതീഷ് യാത്രയായി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് ഒരുക്കിക്കൊടുത്ത ആംബുലൻസിലായിരുന്നു അന്ത്യം. രാമോഹള്ളി സ്വദേശി സതീഷിന് ആശുപത്രിയിൽ കിടക്ക ലഭിക്കാതെ വന്നതോടെയാണ് ഭാര്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബന്ധുക്കൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിയായ കാവേരിക്കു മുന്നിലെത്തി പ്രതിഷേധിച്ചത്.

തുടർന്നാണ് എംഎസ് രാമയ്യ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കയും ഇവിടെയെത്തിക്കാൻ ആംബുലൻസും ഒരുക്കിയത്. എന്നാൽ ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ സതീഷ് മരിച്ചു. കടുത്ത ശ്വാസംമുട്ടലിനെ തുടർന്നു സതീഷിനെ പത്തിലധികം ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും കിടക്കയില്ലെന്നു പറഞ്ഞ് തിരിച്ചയച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് കോവിഡ് കൺട്രോൾ റൂമുകളിൽ വിളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും 2 ദിവസമായി ഇവിടങ്ങളിലെ ഹെൽപ് ലൈനുകൾ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യമായിരുന്നില്ല.

എല്ലാ വാതിലുകളും അടഞ്ഞതോടെയാണ് അവശനിലയിലുള്ള സതീഷുമായി ബന്ധുക്കൾ കാവേരിക്കു മുന്നിലേത്തിയത്. സഹായം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വീടിനു മുന്നിൽ മരിക്കട്ടെയെന്നു വിചാരിച്ചാണ് ഇതിനു മുതിർന്നതെന്ന് സതീഷിന്റെ ഭാര്യ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. നഗരത്തിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ കിടക്ക നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കോവിഡ് ബാധിച്ച വീട്ടമ്മയുമായി ഇന്നലെ വിധാൻ സൗധയ്ക്കു മുന്നിലും ബന്ധുക്കളെത്തി പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Scarcity of hospital beds in Bengaluru leads one more covid death