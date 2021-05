ഛോട്ടാ രാജൻ ജീവനോടെയുണ്ട്‌; കോവിഡ് ചികിത്സയിലാണ്: എയിംസ്

ന്യൂഡൽഹി∙ അധോലോക കുറ്റവാളി ഛോട്ടാ രാജൻ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചെന്ന വാർത്ത തെറ്റാണെന്ന് എയിംസ്. കോവിഡ് ചികിത്സയിലുള്ള രാജൻ, ഇപ്പോഴും ജീവനോടെയുണ്ടെന്ന് എയിംസ് അധികൃതർ പ്രതികരിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് ഛോട്ടാ രാജൻ മരിച്ചെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വന്നത്.

തിഹാർ ജയിലിൽവച്ച് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്നു ഏപ്രിൽ 26നാണ് ഛോട്ടാ രാജനെ ഡൽഹി എയിംസ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ബാലിയിൽനിന്ന് അറസ്റ്റിലായി 2015 മുതൽ തിഹാർ ജയിലിൽ കഴിയുകയാണ് ഛോട്ടാ രാജൻ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോഴാണ് ഛോട്ടാ രാജനെ ഹാജരാക്കാനാവില്ലെന്നും എയിംസിൽ ചികിത്സയിലാണെന്നും ജയിലർ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

English Summary: Underworld Don Chhota Rajan is Still Alive, Says AIIMS Official