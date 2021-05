ബിജെപി നിയമസഭാകക്ഷിയോഗം ഞായറാഴ്ച; ആരാകും അസം മുഖ്യമന്ത്രി?

ഗുവാഹത്തി ∙ അസം മുഖ്യമന്ത്രിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ ബിജെപി നിയമസഭാകക്ഷിയോഗം ഞായറാഴ്ച ഗുവാഹത്തിയില്‍ ചേരും. മുതിര്‍ന്ന മന്ത്രിയും വടക്കു കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ എന്‍ഡിഎ കണ്‍വീനറുമായ ഹിമന്ത ബിശ്വ ശര്‍മ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിനായി സമ്മര്‍ദം ശക്തമാക്കി. 40 എംഎല്‍എമാരുടെ പിന്തുണ ഹിമന്തയ്ക്കുണ്ട്.

സര്‍ബാനന്ദ സോനോവാള്‍ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരണമെന്നാണ് ബിജെപി സംസ്ഥാന ഘടകത്തില്‍ ഒരു വിഭാഗം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. തര്‍ക്കം പരിഹരിക്കാന്‍ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ, ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ ജെ.പി.നഡ്ഡ, ബിജെപിയുടെ സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ബി.എല്‍.സന്തോഷ് എന്നിവര്‍ അസമിലെ നേതാക്കളുമായി ഡല്‍ഹിയില്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തി.

ബിജെപിക്ക് 60ഉം സഖ്യകക്ഷികള്‍ക്ക് 15ഉം എംഎല്‍എമാരാണുള്ളത്. സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരണം വൈകുന്നതിനെ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോണ്‍ഗ്രസ് വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു.

