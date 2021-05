ബ്രിട്ടൻ∙ കോവിഡ് മഹാമാരി ലോകമാകെ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന വേളയിൽ ബ്രിട്ടനിൽനിന്നൊരു ആശ്വാസവാർത്ത. രാജ്യത്ത് ഓഗസ്‌റ്റോടെ കോവിഡ് വ്യാപനം അവസാനിക്കുമെന്ന് വാക്സീൻ ടാസ്‌ക്‌ഫോഴ്‌സ്‌ മുൻ മേധാവി ക്ലൈവ് ഡിക്‌സ്. രാജ്യാന്തര മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞയാഴ്‌ച പദവി ഒഴിഞ്ഞ ക്ലൈവ് ഡിക്‌സ് ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.

'ബ്രിട്ടനിൽ കോവിഡ് വ്യാപിക്കുന്നത് ഓഗസ്‌റ്റ് മാസത്തോടെ അവസാനിക്കും. അതുകൊണ്ട് 2022 ആദ്യമാസങ്ങളിൽ വാക്സീൻ ബൂസ്റ്റർ പദ്ധതികൾ നടത്തിയാൽ മതിയെന്നാണു തീരുമാനം,'- ഡിക്‌സ് പറഞ്ഞു. 'ജൂലൈ അവസാനത്തോടെ ബ്രിട്ടൻ നിവാസികൾ ഒരു ഡോസ് വാക്സീൻ എങ്കിലും സ്വീകരിച്ചിരിക്കും. ആ സമയത്തോടെ നമുക്കറിയാവുന്ന കോവിഡ് വകഭേദങ്ങളിൽനിന്നെല്ലാം രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിനു നമ്മൾ പ്രാപ്‌തരായിരിക്കും,' - അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അഞ്ച് കോടിയിൽ അധികം ജനങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ വാക്സീൻ പരിരക്ഷ ലഭ്യമാക്കിയ രാജ്യമാണ് ബ്രിട്ടൻ. രാജ്യത്തെ പ്രായപൂർത്തിയായവരിൽ പകുതിയിലേറെപ്പേർ വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇത്ര വേഗത്തിൽ വാക്സീൻ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ലോകത്തെ രണ്ടാമത്തെ രാജ്യം എന്ന ഖ്യാതിയും ബ്രിട്ടന് ലഭിച്ചു

News summary: Britain free of Covid by August, says UK Vaccine Task Force Chief