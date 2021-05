കേരളത്തിന് കൂടുതൽ വാക്സീൻ അനുവദിച്ചു; 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 1.84 ലക്ഷം ഡോസ്

ന്യൂഡൽഹി∙ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വാക്സീൻ അനുവദിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. കേരളത്തിന് 1.84 ലക്ഷം ഡോസ് വാക്സീൻ കൂടി അനുവദിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് 53.25 ലക്ഷം ഡോസ് വാക്സീൻ കൂടി വിതരണം ചെയ്യും. മൂന്നു ദിവസത്തിനകം വിതരണം ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനം. ഇതുവരെ 17.49 കോടി വാക്സീൻ വിതരണം ചെയ്തെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

കേരളത്തിലെ വാക്സീൻ ക്ഷാമം എപ്പോൾ പരിഹരിക്കുമെന്ന് അറിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്രസർക്കാരിന് ഹൈക്കോടതി നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. വാക്സീൻ വിഷയത്തിൽ പ്രസ്താവനകളല്ല നടപടികളാണ് വേണ്ടതെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

English Summary : Kerala to provide more vaccine doses to Kerala and other states