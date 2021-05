തിരുവനന്തപുരം∙ തദ്ദേശസ്ഥാപന പ്രതിനിധികളുമായുള്ള യോഗത്തിൽ, ആലപ്പുഴയിൽ കോവിഡ് രോഗിയെ ബൈക്കിലിരുത്തി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച സംഭവം പരാമർശിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ബൈക്ക് ആംബുലന്‍സിന് പകരമല്ല. ആംബുലന്‍സിനു പകരം വാഹനങ്ങള്‍ കരുതിവയ്ക്കണം. രോഗികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ വേണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു.

പുന്നപ്ര സഹകരണ എൻജിനീയറിങ് കോളജ് ഹോസ്റ്റലിലെ ഡൊമിസിലറി കെയർ സെന്ററിൽ കഴിഞ്ഞ കരൂർ സ്വദേശിയായ യുവാവിനെയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ബൈക്കിൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. യുവാവിന് ശ്വാസംമുട്ടൽ അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നു അവിടെ പ്രഭാത ഭക്ഷണവുമായി എത്തിയ വൊളന്റിയർമാരും ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരുമായ അശ്വിൻ, രേഖ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ബൈക്കിൽ സമീപത്തെ സാഗര സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്.

യുവാവിന്റെ നില വഷളാകുന്നെന്നു മനസ്സിലാക്കി അശ്വിനും രേഖയും ആംബുലൻസ് കാത്തുനിൽക്കാതെ ബൈക്കിൽ കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു. 2 മിനി‌റ്റിനുള്ളിൽ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് പ്രഥമ ചികിത്സ നൽകി. രോഗിയെ പിന്നീട് ആലപ്പുഴ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി.

അതേസമയം, പുന്നപ്രയിലെ കോവിഡ് സെന്ററിൽ ആംബുലൻസ് അനുവദിക്കാൻ തീരുമാനമായി. 24 മണിക്കൂറും സേവനം ലഭ്യമാകുന്നവിധം രണ്ടു സ്റ്റാഫ് നഴ്സുമാരെയും വിന്യസിക്കാന്‍ കലക്ടര്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കി. പുന്നപ്ര വടക്ക് പഞ്ചായത്തിനും ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫിസര്‍ക്കുമാണ് ചുമതല. 87 പേര്‍ കഴിയുന്ന ഡൊമിസിലറി കെയര്‍ സെന്ററില്‍ ആവശ്യത്തിന് ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരോ ആംബുലന്‍സോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

