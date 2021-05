തമിഴ്നാട്ടിലും ലോക്ഡൗൺ; തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ രണ്ടാഴ്ചത്തേയ്ക്ക് അടച്ചിടും

ചെന്നൈ∙ കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച് തമിഴ്നാടും. തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ 24 വരെ, രണ്ടാഴ്ചത്തേക്കാണ് സമ്പൂർണ ലോക്ഡൗൺ. പുതുതായി ചുമതലയേറ്റ സ്റ്റാലിൻ സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇത്.

കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 26,465 പേർക്കാണ് തമിഴ്‌നാട്ടിൽ പുതുതായി കോവിഡ് ബാധിച്ചത്.സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതിദിന കണക്കാണിത്. ചെന്നൈയിൽ മാത്രം 6,738 പേർക്ക് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ഇതുവരെ 15,171 പേരാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം കോവിഡ് രോഗികൾ ചികിത്സയിലുള്ള 12 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് തമിഴ്നാട്.

English Summary: Complete Curfew In Tamil Nadu For Two Weeks From Monday