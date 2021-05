ന്യൂഡല്‍ഹി∙ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കോവിഡ് സാഹചര്യം വിലയിരുത്താന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി ഫോണില്‍ സംസാരിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ, മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാന്‍, ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ജയ്‌റാം താക്കൂര്‍ എന്നിവരുമായാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഫോണില്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തിയത്. മൂന്നു ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ 10 മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായും രണ്ട് ലഫ്. ഗവര്‍ണര്‍മാരുമായും പ്രധാനമന്ത്രി ചര്‍ച്ച നടത്തി.



കോവിഡ് വാക്‌സിനേഷന് പ്രത്യേക ആപ്പ് തയാറാക്കാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മഹാരാഷ്ട്ര കേന്ദ്രത്തിനു കത്തു നല്‍കിയ ദിവസം തന്നെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി ഉദ്ധവ് താക്കറെ ഫോണില്‍ സംസാരിച്ചത്. കോവിന്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ആപ്പിനെക്കുറിച്ചു പരാതികള്‍ സ്ഥിരമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് സ്വന്തമായി ആപ്പ് നിര്‍മിക്കാന്‍ മഹാരാഷ്ട്ര അനുവാദം തേടിയത്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 54,022 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകളാണ് മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. 898 പേര്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്തു.

മധ്യപ്രദേശില്‍ കോവിഡ് നിയന്ത്രണത്തിനു സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികളില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി സംതൃപ്തി അറിയിച്ചുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാന്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. സംസ്ഥാനത്ത് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് കുറയുന്നതിനെക്കുറിച്ചും രോഗമുക്തി നിരക്ക് വര്‍ധിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രിയോടു വിശദീകരിച്ചുവെന്നു ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാന്‍ പറഞ്ഞു. ജനതാ കര്‍ഫ്യൂ ഉള്‍പ്പെടെ കോവിഡ് നിയന്ത്രണത്തിനു സ്വീകരിച്ച നടപടികളെക്കുറിച്ചും മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിച്ചു. 24 മണിക്കൂറിനിടെ മധ്യപ്രദേശില്‍ 11,708 പുതിയ കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

കോവിഡ് രോഗികള്‍ക്ക് ഓക്‌സിജന്‍ എത്തിക്കാന്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികളാണ് ഹിമാചല്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ജയ്‌റാം താക്കൂര്‍ വിശദീകരിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ച 4,177 കേസുകളാണ് ഹിമാചലില്‍ പുതുതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. 56 പേര്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്തു.

കഴിഞ്ഞ ദിവം ജാര്‍ഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറനുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ ഫോണ്‍ സംഭാഷണം വിവാദമായിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി 'മന്‍ കി ബാത്ത്' പറയുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും കേള്‍ക്കാന്‍ കൂടി തയാറാകണമെന്നും ഹേമന്ത് സോറന്‍ വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു.

English Summary: PM Modi Dials 3 Chief Ministers To Discuss Covid Situation In Their States