24 മണിക്കൂറിൽ 4187 മരണം; 4.01 ലക്ഷം കോവിഡ് ബാധിതർ; ആശങ്കയിൽ രാജ്യം

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ പൊലിഞ്ഞത് 4187 ജീവനുകൾ. ഒറ്റ ദിവസം രാജ്യത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള ഉയർന്ന മരണനിരക്കാണിത്. ഇതോടെ ആകെ മരണം 2,38,270 ആയി. പുതിയതായി 4,01,078 പേർക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ആകെ രോഗബാധിതർ 2,18,92,676 എന്ന നിലയിലേക്ക് ഉയർന്നതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

രാജ്യത്ത് 37,23,446 സജീവ രോഗികളാണ് ഉള്ളത്. 3,18,609 പേർ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ രോഗമുക്തരായതോടെ ആകെ രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണം 1,79,30,960 ആയി.



