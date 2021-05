ന്യൂഡല്‍ഹി∙ പ്രതിമാസം 85 ലക്ഷം ഡോസ് വാക്‌സീന്‍ ലഭിച്ചാല്‍ മൂന്നു മാസത്തിനുള്ളില്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ സമ്പൂര്‍ണ വാക്‌സിനേഷന്‍ നടപ്പാക്കാനാകുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാള്‍. നിലവില്‍ ഒരു ലക്ഷം ഡോസ് വാക്‌സീനാണു ദിവസവും നല്‍കുന്നത്. ഇത് മൂന്നു ലക്ഷമായി ഉയര്‍ത്തണം.



ഡല്‍ഹിയിലെ സജ്ജീകരണങ്ങള്‍ മികച്ചതായതിനാല്‍ സമീപനഗരങ്ങളായ ഫരീദാബാദ്, ഗാസിയാബാദ്, സോണിപത്, ഗുഡ്ഗാവ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍നിന്നും ആളുകള്‍ വാക്‌സീനു വേണ്ടി ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ വേണ്ടത്ര വാക്‌സീന്‍ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ആവശ്യത്തിനു വാക്‌സീന്‍ കിട്ടിയാല്‍ തലസ്ഥാനനഗരിയില്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും മൂന്നു മാസത്തിനുള്ളില്‍ കുത്തിവയ്പ് നടത്താനാകുമെന്നും കേജ്‌രിവാള്‍ പറഞ്ഞു. കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗത്തിനു സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ വാക്‌സിനേഷന്‍ ദൗത്യം ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

40 ലക്ഷം ഡോസാണ് ഇതുവരെ ലഭിച്ചത്. 18-44 പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു കോടി ആളുകളും 18 വയസിനു മുകളില്‍ 1.5 കോടി ആളുകളുമാണുള്ളത്. മൂന്നു മാസത്തിനുള്ളില്‍ 2.6 കോടി ഡോസ് വാക്‌സീന്‍ വേണം. അതായത് പ്രതിമാസം 80-85 ലക്ഷം ഡോസ്. ഡല്‍ഹിക്കുള്ള വാക്‌സീന്‍ വിഹിതം വര്‍ധിപ്പിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് അഭ്യര്‍ഥിക്കുന്നുവെന്നും കേജ്‌രിവാള്‍ പറഞ്ഞു.

100 സ്‌കൂളുകളിലായാണ് 18-44 പ്രായത്തിലുള്ളവര്‍ക്കു വാക്‌സീന്‍ നല്‍കുന്നത്. കേന്ദ്രങ്ങളുടെ എണ്ണം 300 ആക്കും. നഗരത്തിലെ ഓക്‌സിജന്‍ ദൗര്‍ലഭ്യപ്രശ്‌നം പരിഹരിച്ചുവെന്നും ആവശ്യത്തിന് ഓക്‌സിജന്‍ കിടക്കകള്‍ സജ്ജമാണെന്നും അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാള്‍ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ 19,832 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകളും 341 മരണങ്ങളുമാണ് ഡല്‍ഹിയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്.

English Summary: To Vaccinate Entire Delhi In 3 Months, Arvind Kejriwal Does The Math