കേരള ട്രെയിനുകളിൽ വൻ തിരക്ക്; സ്റ്റേഷനിൽ തിരക്കൊഴിവാക്കാൻ മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ

ബെംഗളൂരു∙ നാട്ടിലേക്കുള്ള ട്രെയിനുകളിൽ ഇന്നലെയും വൻ തിരക്ക്. മൈസൂരു-കൊച്ചുവേളി ട്രെയിനിൽ മുഴുവൻ ടിക്കറ്റുകളും കന്യാകുമാരി എക്സ്പ്രസിലെ 75% ടിക്കറ്റുകളും ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തിനു മുൻപേ വിറ്റഴിഞ്ഞിരുന്നു. സംസ്ഥാനാന്തര റൂട്ടിൽ ബസുകളും സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളും നിരോധിച്ചതാണ് ലോക്ഡൗണിനു മുൻപു കേരളത്തിലേക്കുള്ള അവസാന ട്രെയിനുകളിലും തിരക്കു കൂടാൻ കാരണം.

അടിയന്തരഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കേരള ആർടിസി ബെംഗളൂരുവിൽ 3 ബസ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും ഡ്രൈവർമാർ നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയതിനാൽ ഇന്നലെ സർവീസ് നടത്തിയില്ല. ലോക്ഡൗൺ ആണെങ്കിലും ബെംഗളൂരുവിൽനിന്നുള്ള കന്യാകുമാരി, കൊച്ചുവേളി ട്രെയിനുകൾ‍ റദ്ദാക്കിയിട്ടില്ല. എറണാകുളം ഇന്റർസിറ്റി ഉൾപ്പെടെ ഇന്നു പുറപ്പെടുന്ന 3 ട്രെയിനുകളിലുമായി ആയിരത്തിലേറെ ടിക്കറ്റുകൾ ശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. യാത്രക്കാർ കുറവായതിനാൽ എറണാകുളം ഇന്റർസിറ്റി നാളെ മുതൽ അനിശ്ചിത കാലത്തേക്കു സർവീസ് നിർത്തിവയ്ക്കും.

അടച്ചിടലിനെ തുടർന്നു സ്വദേശങ്ങളിലേക്കു മടങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിയതോടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലെ തിരക്കൊഴിവാക്കാൻ ദക്ഷിണ പശ്ചിമ റെയിൽവേ പുറപെടുവിച്ച പുതുക്കിയ മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ.

∙ എല്ലാ സ്റ്റേഷനുകളിലും യാത്രക്കാർക്കു തെർമൽ സ്ക്രീനിങ് നടത്തും.

∙ ലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്തവരെ മാത്രമേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ.

∙ വെയ്റ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ളവർ സ്റ്റേഷനിൽ വരേണ്ടതില്ല. പ്രവേശനം ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പായവർക്കു മാത്രം.

∙ എസി കോച്ചുകളിൽ കർട്ടൻ, വിരി, കമ്പിളി പുതപ്പ് എന്നിവ ഉണ്ടാകില്ല.

∙ യാത്രക്കാർക്കു‍ പുതപ്പ് കൊണ്ടുവരാം. ചില സ്റ്റേഷനുകളിൽ വിരി, തലയണ, പുതപ്പ് എന്നിവ മിതമായ നിരക്കിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്റ്റാളുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്.

∙ ട്രെയിനുകളിൽ പാൻട്രി ഉണ്ടാകില്ല. പകരം ഐആർസിടിസിയുടെ ഇ-കാറ്ററിങ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.

∙ യാത്രക്കാർ മുഖാമുഖം വരാതിരിക്കാൻ സ്റ്റേഷനുകളിൽ പ്രവേശിക്കാനും പുറത്തിറങ്ങാനും വെവ്വേറെ കവാടം.

∙ സ്റ്റേഷനിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴും യാത്രയിലുടനീളവും മാസ്ക് ധരിക്കണം. ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നടപടി.

