കർണാടകയിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ; വിമാനയാത്രയ്ക്ക് ആർടിപിസിആർ വേണ്ട

ബെംഗളൂരു ∙ കോവിഡ് കണക്കുകൾ പരിധിവിട്ടതിനെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് സമ്പൂർ‍ണ ലോക്ഡൗൺ നടപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനം. 10ന് രാവിലെ 6 മുതൽ 24ന് രാവിലെ 6 വരെയാണ് കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളോടെയുള്ള അടച്ചിടലെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി പി.രവികുമാർ പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവിലുണ്ട്. ഇതൊരു താൽക്കാലിക പ്രഖ്യാപനമാണെന്നും അതിഥിത്തൊഴിലാളികൾ സംസ്ഥാനം വിടരുതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി യെഡിയൂരപ്പ പറഞ്ഞു.

തീരുമാനങ്ങൾ

∙ ഇറച്ചി, മാംസം, പച്ചക്കറി തുടങ്ങി അവശ്യസാധനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കടകൾ രാവിലെ 6-10 വരെ തുറക്കാം. എന്നാൽ ഇവ നടന്നു പോയി വാങ്ങേണ്ടിവരും. ഉന്തുവണ്ടി കച്ചവടക്കാർക്കും ഹോപ്കോം പാൽ ബൂത്തുകൾക്കും രാവിലെ 6 മുതൽ വൈകിട്ട് 6 വരെ പ്രവർത്തിക്കാം

∙ ഹോട്ടലുകളും റസ്റ്ററന്റുകളും ബാറുകളും പബ്ബുകളും അടഞ്ഞു കിടക്കും. പാഴ്സൽ സൗകര്യത്തിനായി ഹോട്ടലുകളുടെ അടുക്കളക‌ൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം.

∙ എംആർപി ഔട്ട്‍ലെറ്റുകളിൽനിന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട മദ്യശാലകളിൽനിന്നു രാവിലെ 6-10 വരെ പാഴ്സൽ വാങ്ങാം.

∙ ജനം അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങുന്നതു തടയാൻ അവശ്യസാധനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 24 മണിക്കൂർ ഹോം ഡെലിവറി അനുവദിക്കും.

∙ ഡെലിവറി ജീവനക്കാർക്ക് സ്വന്തം വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം. എന്നാൽ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് പാഴ്സൽ വാങ്ങാൻ നടന്നു പോകേണ്ടി വരും.

∙ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച വിവാഹങ്ങൾ പരമാവധി 50 പേരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് നടത്താം.

∙ സംസ്കാര ചടങ്ങുകളിൽ പരമാവധി 5 പേർ മാത്രം.

വിലക്കുള്ളവ

∙ അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ റോഡ് മാർഗം സംസ്ഥാനാന്തര യാത്രയോ മറ്റ് ജില്ലകളിലേക്കുള്ള യാത്രയോ അനുവദിക്കില്ല. നേരത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത വിമാനങ്ങളും ട്രെയിനുകളും മാത്രം സർവീസ് നടത്തും. ഇതിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്റ്റേഷനുകളിലും വീടുകളിലുമെത്താൻ ടിക്കറ്റുകൾ പാസായി ഉപയോഗിക്കാം. ചരക്കുവാഹനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടില്ല.

∙ മെട്രോ ട്രെയിൻ ഓടില്ല.

∙ അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാത്ത കാബുകളും ഓട്ടോറിക്ഷകളും ഓടില്ല.

∙ സ്കൂളുകൾ, കോളജുകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ അടഞ്ഞു കിടക്കുമെങ്കിലും ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ തുടരാം.

∙ തിയറ്റർ ഷോപ്പിങ് മാൾ, ജിം, യോഗ സെന്റർ, സ്പാ, സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സ്, നീന്തൽ കുളം, അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് തുടങ്ങിയവ അടച്ചിടണം.

∙ സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക, രാഷ്ട്രീയ, മത, ഇതര ആഘോഷ പരിപാടികൾക്കും കൂടിച്ചേരലുകൾക്കും വിലക്ക്.

∙ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പ്രവേശനമില്ല.

ഇളവുകൾ

∙ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾക്കു പുറത്ത് കോവിഡ് പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും. ജീവനക്കാർക്ക് ഐഡി കാർഡ് പാസായി ഉപയോഗിക്കാം.

∙ ഹൈക്കോടതി നിർദേശ പ്രകാരം ഓഫിസ് ജോലികൾക്കായി കോടതികൾ തുറക്കും.

∙ ട്രഷറികൾ തുറക്കും.

∙ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾക്കു പുറത്ത് കാർഷിക പ്രവൃത്തി അനുവദിക്കും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കടകൾ രാവിലെ 6-10 വരെ മാത്രം.

∙ അഗതി മന്ദിരങ്ങൾ തുറക്കാം.

∙ പെട്രോൾ പമ്പുകളും ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനുകളും പ്രവർത്തിക്കും.

∙ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ വ്യവസായ ശാലകൾ തുറക്കാം. കോവിഡ് മാനദണ്ഡം പാലിച്ച് അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ ഉൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസായങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം.

∙ ബാങ്കുകൾ, ഇൻഷൂറൻസ് ഓഫിസുകൾ, എടിഎമ്മുകൾ തുറക്കാം.

∙ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ തടയില്ല.

∙ ഐടി കമ്പനികളിൽ അത്യാവശ്യ ജീവനക്കാർ മാത്രം. പരമാവധി വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം.

∙ കോൾഡ് സ്റ്റോറജും വെയർഹൗസും തുറക്കാം.

∙ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾക്കു പുറത്ത് കെട്ടിട, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ നിർമാണ പ്രവർത്തനം അനുവദിക്കും.

വിമാനയാത്രയ്ക്ക് ആർടിപിസിആർ വേണ്ട

ഇനി മുതൽ വിമാന യാത്ര ചെയ്യുന്ന കോവിഡ് ലക്ഷണമില്ലാത്തവർ ആർടിപിസിആർ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ഹാജരാക്കേണ്ടതില്ലെന്നു കർണാടക സർക്കാർ. കേരളം, മഹാരാഷ്ട്ര, പഞ്ചാബ് എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നു യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ഇതേവരെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബാധകമായിരുന്നത്. കേന്ദ്രനിർദേശ പ്രകാരമാണ് ഇളവ്.

