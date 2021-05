തിരുവനന്തപുരം ∙ രണ്ടാം പിണറായി വിജയൻ സര്‍ക്കാരിന്‍റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ തിരുവനന്തപുരം സെന്‍ട്രല്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടക്കും. 20ന് വൈകീട്ടാണു ചടങ്ങ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പ്രവേശനം ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവര്‍ക്കു മാത്രമായി ചുരുക്കി. പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കു ചടങ്ങിൽ പ്രവേശനമുണ്ടാകില്ല. മന്ത്രിസഭയിൽ 21 അംഗങ്ങൾ വരെ ആകാമെന്നു സിപിഎം–സിപിഐ ചർച്ചയിൽ ധാരണയായിരുന്നു. മറ്റു ഘടക കക്ഷികളുടെ അവകാശ വാദങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്തേ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച് അവസാന തീരുമാനം എടുക്കൂ.

സിപിഐക്ക് 4 മന്ത്രിമാരും ‍ഡപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറുമാണു ധാരണ. കേരള കോൺഗ്രസിനെ (എം) പരിഗണിക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ കാബിനറ്റ് റാങ്കോടെയുള്ള ചീഫ് വിപ്പ് സ്ഥാനം സിപിഐ വിട്ടുകൊടുത്തേക്കും. ഏകാംഗ കക്ഷികൾക്കു മന്ത്രിസ്ഥാനം ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണു സൂചന. എന്നാൽ, ഇക്കാര്യത്തിൽ അവസാന തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ലെന്നു നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. 17ന് എൽഡിഎഫ് യോഗത്തിനു മുൻപായി ഇരുപാർട്ടികളും തമ്മിൽ വീണ്ടും ചർച്ച നടക്കും. 18ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി മന്ത്രിമാരെ നിശ്ചയിക്കും.



English Summary: Pinarayi Vijayan to be sworn-in as CM for second time on May 20