മാസ്ക് ആഭരണമായും അണിയാം; ‘ജ്വല്ലറി ജുഗാദ്’ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറല്‍

ന്യൂഡൽഹി∙ കൊറോണ വൈറസിന്റെ പുതിയ വകഭേദങ്ങളെ കണ്ടെത്തുകയും വായുവിലൂടെയും വൈറസ് ശരീരത്തിലേക്കു കടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന പഠനങ്ങൾ പുറത്തു വരികയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ‘മാസ്‌ക് രീതി’ യ്ക്ക് ഏറെ പ്രധാന്യമുണ്ട്. ഒരു മാസ്കിനു മുകളില്‍ മറ്റൊരു മാസ്ക് ധരിക്കുന്ന പുതിയ രീതി വരെ ആളുകൾ പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ‘മാസ്ക് രീതിയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചര്‍ച്ചയായിരിക്കുന്നത്.

ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ദീപാൻഷു കബ്ര ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ‘പുതിയ മാസ്ക് രീതി’ ട്വീറ്റ് ചെയ്തതോടെ വൈറൽ ചാർട്ടിൽ ഈ ‘പുതിയ രീതി’ ഇടം പിടിക്കുകയും ചെയ്തു. പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള സാരിയും സ്വർണാഭരണങ്ങളും അണിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീ മാസ്ക് ഒഴിവാക്കാതെ തന്റെ മാസ്കിൽ കൂടി തന്റെ മൂക്കിൽ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വർണ വളയങ്ങൾ കൂടി പടർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ദീപാൻഷു കബ്ര പങ്കുവച്ചത്.

‘ജ്വല്ലറി ജുഗാദ്’ എന്ന ശീർഷകത്തിലാണ് ദീപൻഷു ചിത്രം പങ്കുവച്ചത്. സ്വർണാഭരണങ്ങളോട് ഭ്രമം ഉള്ളപ്പോഴും മാസ്ക് ഒഴിവാക്കാത്ത ജാഗ്രതയ്ക്കാണ് അഭിനന്ദനം. പരിമിതമായ വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ടും നൂതനവും ക്രിയാത്മകവുമായ ഉപായങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനെയാണ് സാധാരണ ‘ജുഗാദ്’ എന്ന പദം കൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കുന്നത്.

ട്വിഷ്യൂ പേപ്പർ റോളുകൾ, റബർ ബാൻഡ്, സ്റ്റാപ്ലര്‍ പിന്നുകൾ എന്നിവ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ ചിത്രങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം വൈറലായിരുന്നു. ആനന്ദ് മഹീന്ദ്ര ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ‘ഈ മാസ്ക്’ നിർമാണ രീതി ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

