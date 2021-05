ചൈനീസ് വാക്സീന് അംഗീകാരം; അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിന് ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒയുടെ അനുമതി

ബെയ്ജിങ്∙ ചൈനീസ് കോവിഡ് വാക്‌സീൻ സൈനോഫാമിന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിന് അനുമതി നല്‍കി. ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒയുടെ അനുമതി ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ ചൈനീസ് വാക്സീനാണ് സൈനോഫാം. ബെയ്ജിങ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബയോളജിക്കല്‍ പ്രൊഡക്റ്റ്സാണ് വാക്സീന്‍ വികസിപ്പിച്ചത്.

18 വയസിന് മുകളില്‍ പ്രായമുള്ളവര്‍ക്ക് രണ്ടുഡോസ് വീതം സ്വീകരിക്കാം. എന്നാല്‍ പാര്‍ശ്വഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചോ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്തി ലഭിച്ച ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചോ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ചൈന പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ വാക്സീൻ പദ്ധതിയായ കോവാക്സിൽ വരും ആഴ്ചകളിൽ സൈനോഫാമും ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കും. ഡബ്യുഎച്ച്ഒയുടെ അംഗീകാരം കിട്ടുന്ന ആറാമത്തെ വാക്സീനാണ് സൈനോഫാം.

English Sumamry :WHO approves emergency use of China’s Sinopharm COVID vaccine