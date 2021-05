വാക്കുതർക്കം വെടിവയ്പ്പിൽ കലാശിച്ചു; നാല് വയസ്സുകാരിക്ക് വെടിയേറ്റു

ന്യൂയോർക്ക്∙ ന്യൂയോർക്കിലെ ടൈംസ് സ്‌ക്വയറിൽ ശനിയാഴ്‌ച വൈകുന്നേരം വാക്കുതർക്കത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ വെടിവയ്പ്പിൽ നാല് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിക്കും രണ്ട് സ്ത്രീകൾക്കും പരുക്ക്. പെൺകുട്ടിക്ക് കാലിനാണ് പരുക്കേറ്റത്. കളിപ്പാട്ടം വാങ്ങാൻ കുടുംബത്തോടൊപ്പം എത്തിയതായിരുന്നു.

23 വയസുകാരിയായ വിനോദസഞ്ചാരിക്കും 46 വയസുള്ള സ്ത്രീക്കുമാണ് പരുക്കേറ്റത്. ഇവരെ മൻഹാട്ടനിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. നഗരത്തിൽ കൂട്ടം കൂടി നിന്ന ചിലയാളുകൾ തമ്മിൽ നടന്ന വാക്കുതർക്കമാണ് തോക്കെടുക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചത്. ടൈംസ് സ്‌ക്വയറിൽ 2021ലെ ആദ്യപാദത്തിൽ 25 കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

News summary: Child, 4, among 3 injured In Times Square shooting as family bought toys