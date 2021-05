സ്വകാര്യ ബസുകൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ ആശ്വാസം; റോഡ് നികുതി അടയ്ക്കുന്നതിന് സമയപരിധി നീട്ടി

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്തെ സ്റ്റേജ് കാര്യേജുകളുടെയും കോൺട്രാക്ട് കാര്യേജുകളുടെയും റോഡ് നികുതി അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സമയ പരിധി നീട്ടി സർക്കാർ ഉത്തരവായി. ഏപ്രിൽ 1ന് ആരംഭിച്ച ത്രൈമാസ നികുതി അടക്കുന്നത്തിനുള്ള കാലാവധി മേയ് 31 വരെയാണ് ദീർഘിപ്പിച്ചത്.

നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ താൽക്കാലിക ആശ്വാസം എന്ന നിലയിലാണ് നടപടി. സ്വകാര്യ ബസുകൾക്കും വാടകയ്ക്ക് ഓടുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കും ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതാണ്. വാഹന നികുതി ഇളവ് സംബന്ധിച്ച് വിവിധ സംഘടനകൾ സമർപ്പിച്ച നിവേദനങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്.

English Summary: The deadline for paying road tax has been extended