'ധൂമസന്ധ്യ'യിൽ പങ്കാളിയായി ജനപ്രതിനിധികളും; അശാസ്ത്രീയമെന്ന് ആക്ഷേപം

ആലപ്പുഴ∙ ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ എതിർപ്പുകളെ അവഗണിച്ച് ആലപ്പുഴ നഗരസഭ 'ധൂമസന്ധ്യ' നടത്തി. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പരിപാടി ആശാസ്ത്രീയമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. പരിഷത്തിന്റെ വാദങ്ങളെ തള്ളി ആലപ്പുഴ എംപിയും എംഎൽഎയും 'ചൂർണ്ണം പുകയ്ക്കൽ' പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി.

നഗരസഭ പരിധിയിലെ അമ്പതിനായിരം വീടുകളിലാണ് ആയുർവേദ ഉൽപ്പന്നമായ അപരാജിത ധൂമചൂർണം പുകയ്ക്കാൻ നൽകിയത്. പത്തുലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവിട്ടാണ് പരിപാടി ഒരുക്കിയത്. ചൂർണം ബാക്ടീരിയകളെയും വൈറസിനെയും ചെറുക്കുമെന്നും കോവിഡ് കാലത്തെ മികച്ച രോഗപ്രതിരോധങ്ങളിൽ ഒന്നാണെന്നും നഗരസഭ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ആശാസ്ത്രീയവും അബദ്ധവുമാണ് നഗരസഭ കാണിച്ചതെന്ന് പരിഷത്ത് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി കുറ്റപ്പെടുത്തി.



കൊറോണ വൈറസിനെതിരെയല്ല അണുനശീകരണത്തിനായാണ് ധൂമസന്ധ്യ നടത്തിയതെന്നു നഗരസഭ അധ്യക്ഷ പ്രതികരിച്ചു. നഗരപരിധിയിൽ താമസിക്കുന്ന ആലപ്പുഴ എംപി എ.എം. ആരിഫും നിയുക്ത എംഎൽഎ പി.പി. ചിത്തരഞ്ജനും അവരവരുടെ വീടുകളിൽ ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി. കോവിഡിനെ പുകച്ചു പുറത്തുചാടിക്കാൻ നഗരസഭ എന്ന പേരിൽ ആലപ്പുഴ നഗരസഭയുടെ ധൂമസന്ധ്യയ്ക്ക് എതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു.



English Summary : MP and MLA become part of dhoom sandhya eventhough kerala shastra sahitya parishad called it unscientific