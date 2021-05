മൂവാറ്റുപുഴയിൽ മിന്നലേറ്റ് യുവാവ് മരിച്ചു; പരുക്കേറ്റ 6 പേരിൽ രണ്ടാൾക്ക് ഗുരുതരം

കൊച്ചി ∙ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ മിന്നലേറ്റ് ഒരാൾ മരിച്ചു. ആറു പേർക്കു പരുക്കേറ്റു. ഇവരിൽ രണ്ടു പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. ആട്ടായത്ത് തച്ചിലുകുടിയിൽ മനൂപ് (34) ആണ് മരിച്ചത്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മഠത്തിക്കുന്നേൽ എം.എം.ജിജോ (42) കോലഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ മിഷൻ ആശുപത്രിയിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ്.



മഠത്തിക്കുന്നേൽ എം.എം.ജോജോ (36), എം.എം.ജിജി (39), പാപ്പനേത്ത് നിതേഷ് കുമാർ (29), തെരുവംകുന്നേൽ ജോബി (40), വാഴക്കാലായിൽ രാജു (52) എന്നിവരെ പൊള്ളലേറ്റ് മൂവാറ്റുപുഴ എംസിഎസ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. തടിപ്പണി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് ഇടിമിന്നലേറ്റത്.

