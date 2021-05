തേജസ്വിക്കൊപ്പമെത്തിയ എംഎൽയുടെ പിഎയ്ക്ക് കുരുക്ക്; ആരോപണം തിരിച്ചടിക്കുന്നു..?

ബെംഗളൂരു∙ സ്വകാര്യാശുപത്രിയിലെ കോവിഡ് കിടക്കകള്‍ മറിച്ചുവിറ്റ കേസില്‍ എംപി തേജസ്വി സൂര്യയ്ക്കൊപ്പം തിരച്ചിലിനെത്തിയ ബിജെപി എംഎൽഎയുടെ പിഎയ്ക്ക് പങ്കെന്ന് സംശയം. കരിഞ്ചന്തക്കാരുമായി പിഎയ്ക്ക് ബന്ധമെന്ന് അന്വേഷണസംഘം കണ്ടെത്തി. അതേസമയം, 16 മുസ്‌ലിം ജീവനക്കാര്‍ക്കെതിരെ തേജസ്വി ഉന്നയിച്ച ആരോപണത്തിനു തെളിവ് കിട്ടിയില്ല. മുസ്‌ലിംകൾക്കെതിരെ വർഗീയ പരാമർശം നടത്തിയില്ലെന്നും, അതിൽ മാപ്പുപറഞ്ഞില്ലെന്നും തേജസ്വി ഇന്നലെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ കോവിഡ് കിടക്ക, ലക്ഷങ്ങള്‍ വാങ്ങി കരിഞ്ചന്തയില്‍ മറിച്ചുവില്‍ക്കുന്ന റാക്കറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ തേജസ്വി സൂര്യയാണു കഴിഞ്ഞദിവസം പുറത്തുവിട്ടത്. ബൃഹത് ബെംഗളൂരു മഹാനഗര പാലിക(ബിബിഎംപി) ഓഫിസിലെത്തി ക്ഷോഭിക്കുന്ന വിഡിയോ പുറത്തായതോടെയാണു വിവാദം ആരംഭിച്ചത്.



അഴിമതി ആരോപണത്തിൽ വാർ റൂമിലെ 212 ജീവനക്കാരിൽ 17 പേരുടെ പേരാണ് തേജസ്വി വായിച്ചത്. ഇവരെ മദ്രസയിലേക്കാണോ കോര്‍പ്പറേഷനിലേക്കാണോ നിയമിച്ചതെന്ന് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു തേജസ്വിയുടെ അമ്മാവനും എംഎൽഎയുമായി രവി സുബ്രഹ്മണ്യവും ചോദിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഇതിലെ 16 പേരുടെ പേരുകൾ 'ബിബിഎംപി വാര്‍ റൂമില്‍ ആയിരക്കണക്കിന് ബെംഗളൂരു നിവാസികളെ കൊന്നൊടുക്കുന്നവരുടെ പട്ടിക' എന്ന പേരിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചു. ഇതോടെയാണ് തേജസ്വി മാപ്പു പറയണമെന്ന ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായത്. എന്നാല്‍ വര്‍ഗീയ പ്രചാരണം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും തനിക്കു നല്‍കിയ ലിസ്റ്റിലെ പേരുകള്‍ വായിക്കുക മാത്രമാണു ചെയ്തതെന്നും തേജ്വസി പറഞ്ഞു.

