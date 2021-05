വഡോദര (ഗുജറാത്ത്) ∙ സ്പോർട്സ് യൂട്ടിലിറ്റി വാഹനത്തിൽ (എസ്‌യുവി) പീഡനം നടക്കാനുള്ളത്ര സ്ഥലമുണ്ടോയെന്നു കണ്ടെത്താൻ ആർടിഒയുടെ സഹായം തേടി വഡോദര പൊലീസ്. പദ്ര നഗരസഭാ മുൻ കൗൺസിലർ ഭാവേഷ് പട്ടേലിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാഹനത്തിൽ ഏപ്രിൽ 26നും 27നുമിടയിൽ പീഡനം നടന്നതായി ഏപ്രിൽ 30ന് പൊലീസിനു പരാതി ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണു നടപടി.

സമൂഹത്തിൽ ഉന്നതസ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന നേതാവാണു പട്ടേൽ. ഇതിനകം 18 കേസുകൾ ഇയാളുടെ പേരിലുണ്ട്. കേസ് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ആർടിഒയെ സമീപിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. വാഹനത്തിന്റെ മുൻസീറ്റ് പിന്നിലേക്ക് നീക്കിയാൽ കുറ്റം ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമാണോ എന്നാണ് പൊലീസ് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.

ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു അഭ്യർഥന ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ആർടിഒ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ദേശീയ മാധ്യമത്തോട് പറഞ്ഞു. വാഹനത്തിന്റെ സെൻട്രൽ ലോക്കിങ് സിസ്റ്റം എത്രമാത്രം പ്രവർത്തനക്ഷമമാണെന്നും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. പരാതിക്കാരി വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തുകടക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് ശ്രമിച്ചില്ല എന്ന് എതിർഭാഗം ചോദിക്കാൻ ഇടയുള്ളതിനാലാണിത്. പരാതിക്കാരിയുടെയും പ്രതി ഭാവേഷ് പട്ടേലിന്റെയും ഉയരപരിശോധന നടത്തി. പ്രതിയെ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്‌തു.



English Summary: Was there 'enough space' for rape in the SUV? Vadodara Police seeks report from RTO