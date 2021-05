നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയെ ഞെട്ടിച്ച്, സംസ്ഥാനത്തെ 318 ബൂത്തുകളിൽ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് ഒരു വോട്ടു പോലുമില്ല. ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രൻ 65000ൽ പരം വോട്ടു നേടിയ മഞ്ചേശ്വരത്തെ രണ്ടു ബൂത്തുൾപ്പെടെ 59 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് മുന്നണിയെ നാണം കെടുത്തിയ വോട്ടില്ലായ്മ.

70 മണ്ഡലങ്ങളിലായി 493 ബൂത്തുകളിൽ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് കിട്ടിയത് വെറും ഓരോ വോട്ട് മാത്രം. ആയിരത്തിലധികം ബൂത്തുകളിൽ മുന്നണി സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് കിട്ടിയത് രണ്ടു മുതൽ അഞ്ച് വരെ വോട്ട് മാത്രമാണെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ പുറത്തുവിട്ട കണക്ക് വ്യക്തമാക്കുന്നു.



ആയിരങ്ങളെ അണിനിരത്തി നടത്തിയ വിജയ് യാത്രയും കോടിക്കണക്കിനു രൂപ മുടക്കിയ തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണവും പല മേഖലകളിലും ഒരു ചലനവുമുണ്ടാക്കിയില്ലെന്നാണ് ബിജെപിയും സഖ്യകക്ഷികളും നേടിയ വോട്ടിന്റെ കണക്കു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ബിജെപിയുടെ പ്രമുഖരും താര സ്ഥാനാർഥികളും മത്സരിച്ച മണ്ഡലങ്ങളിൽ പോലും വോട്ടില്ലാത്ത ബൂത്തുകൾ ഉണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ബിജെപി സ്ഥാനാർഥികൾ കിട്ടിയ വോട്ടിനൊപ്പം പത്തോളം മണ്ഡലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഇത്തവണ നേടാനായതെന്നത് പാർട്ടി നേതാക്കളെയും അണികളെയും ആശങ്കയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ മത്സരിച്ച രണ്ടാമത്തെ മണ്ഡലമായ കോന്നിയിലും രണ്ട് ബൂത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വോട്ടും കിട്ടിയില്ല. എം.ടി. രമേശ് മത്സരിച്ച കോഴിക്കോട് നോർത്തിലെ ഒരു ബൂത്തിൽ ആരും അദ്ദേഹത്തിന് വോട്ടു ചെയ്തില്ല. ഏറെ ശ്രദ്ധേയനായ സിനിമാ താരം കൃഷ്ണകുമാർ മത്സരിച്ച തിരുവനന്തപുരത്തെ എട്ട് ബൂത്തുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വോട്ട് പോലുമില്ല. മൊത്തം മുപ്പത്തയ്യായിരത്തോളം വോട്ട് നേടിയപ്പോഴും അഞ്ചിടത്ത് ഓരോ വോട്ടും മറ്റ് 19 ബൂത്തിൽ അ‍ഞ്ചിൽ താഴെ വോട്ടും മാത്രമാണ് കൃഷ്ണകുമാറിന് നേടാനായത്.

ഏറ്റവുമധികം വോട്ടില്ലാ ബൂത്തുകളും ഒറ്റ വോട്ട് ബൂത്തുകളും മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. അവിടെ നിലമ്പൂർ ഒഴികെ 15 മണ്ഡലത്തിലും ഇത്തരം ബൂത്തുകളുണ്ട്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഒൻപതും കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഏഴും വോട്ടില്ലാ ബൂത്തുണ്ട്. ബിജെപി 50000 ൽ അധികം വോട്ടു നേടിയ കാസർകോട്ട് 10 ബൂത്തിൽ വോട്ട് നേടാനായില്ല. എട്ടിടത്ത് ഓരോ വോട്ടും ഏഴിടത്ത് രണ്ട് വീതവുമാണ് കിട്ടിയത്. ഉദുമയിൽ മൂന്നു ബൂത്തിൽ മാത്രം വോട്ടില്ല. മൂന്നിടത്ത് ഓരോ വോട്ടുണ്ട്. അതേസമയം,ഇടതു കോട്ടയായ തൃക്കരിപ്പൂരും കാഞ്ഞങ്ങാട്ടും എല്ലാ ബൂത്തിലും ഒന്നിലധികം വോട്ടു നേടാൻ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് കഴിഞ്ഞു.

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പൊന്നാനിയിലാണ് എൻഡിഎക്ക് ഏറ്റവുമധികം വോട്ടില്ലാത്ത ബൂത്ത്. ഇവിടെ 34 ബൂത്തിൽ വോട്ടില്ലാതായപ്പോൾ 16 ബൂത്തിൽ ഓരോ മാത്രമാണ് കിട്ടിയത്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തന്നെ താനൂരിൽ 21 ൽ ഒരു വോട്ടും 22 ബൂത്തിൽ ഓരോ വോട്ടുമാണ്.

കല്യാശേരി, കൂത്തുപറമ്പ്, മട്ടന്നൂർ, ബത്തേരി, നാദാപുരം, കോഴിക്കോട് നോർത്ത്്, ബേപ്പൂർ, നെന്മാറ, പെരുമ്പാവൂർ, മൂവാറ്റുപുഴ, പീരുമേട്, അമ്പലപ്പുഴ, ചവറ, കുന്നത്തൂർ, ഇരവിപുരം, വർക്കല, ചിറയിൻകീഴ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഓരോ ബൂത്തിലും തളിപ്പറമ്പ്, ഇരിക്കൂർ,കൊയിലാണ്ടി, കയ്പമംഗലം, കോന്നി എന്നിവിടങ്ങളിൽ രണ്ട് വീതം ബൂത്തിലുമാണ് വോട്ട് കിട്ടാതെ പോയത്. ഉദുമ, കൊടുവള്ളി, മാനന്തവാടി, തിരുവമ്പാടി, ഏറനാട്, വള്ളിക്കുന്ന്, വാമനപുരം, കോവളം മണ്ഡലങ്ങളിൽ 3 വീതം ബൂത്തിൽ വോട്ടില്ല. ഏറെ സമയം ബിജെപി വനിതാ സ്ഥാനാർഥി ലീഡ് ചെയ്ത കോഴിക്കോട് സൗത്തിൽ അഞ്ച് ബൂത്തിൽ വോട്ടില്ല. കണ്ണൂരിൽ ഏഴിടത്താണ് വോട്ടില്ലാതായത്.

മന്ത്രി മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മയുടെ പരാജയത്തിലൂടെ ബിജെപി ഏറെ പഴി കേട്ട കുണ്ടറ മണ്ഡലത്തിൽ എട്ടിടത്ത് വോട്ടില്ലാതായപ്പോൾ, എട്ടിടത്ത് ഓരോ വോട്ടു മാത്രമാണ് കിട്ടിയത്. കൊണ്ടോട്ടി (7 ബൂത്തിൽ 0 വോട്ട്, 10 ൽ ഒരു വോട്ട് ), വണ്ടൂർ (15, 13), മഞ്ചേരി (4,6), പെരിന്തൽമണ്ണ (6,10), മങ്കട (9,15), മലപ്പുറം (12,16), വേങ്ങര (4,7), തിരൂരങ്ങാടി (16, 20), തിരൂർ (19,17), കോട്ടയക്കൽ (4,10), തവനൂർ (3,11), മണ്ണാർക്കാട് (12,9) എന്നിങ്ങനെയാണ് വോട്ട് നില.

തൃശൂർ ജില്ലയിൽ കയ്പമംഗലത്തെ വോട്ടില്ലാത്ത രണ്ട് ബൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചേലക്കരയിലും കൊടുങ്ങല്ലൂരിലും ഓരോ ബൂത്തിൽ മാത്രമാണ് ഓരോ വോട്ട് മാത്രമായത്. മറ്റിടത്തെല്ലാം ഒന്നിലേറെ വോട്ടുണ്ട്. ട്വന്റി 20യും വരവോടെ ശ്രദ്ധേയമായ കുന്നത്തുനാട്ടിൽ ബിജെപി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വളരെ പിന്നിൽ നാലാം സ്ഥാനാത്തായപ്പോഴും ഒൻപത് ബൂത്തിൽ മാത്രമാണ് വോട്ടില്ലാത്തത്. എട്ടിടത്ത് ഓരോ വോട് നേടി. കൊച്ചി മണ്ഡലത്തിൽ 11 ബൂത്തിൽ വോട്ടില്ല. 17 ൽ ഓരോ വോട്ടും ഏഴിടത്ത് രണ്ട് വോട്ടുമാത്രമാണ് നേടിയത്. കോതമംഗലത്തെ ആറിടത്ത് വോട്ടു കിട്ടാതെ പോയപ്പോൾ എട്ടിടത്ത് ഓരോ വോട്ട് നേടി.

എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി ഏറ്റവും കുറച്ച് വോട്ട് നേടിയ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പൂഞ്ഞാർ മണ്ഡലത്തിൽ 17 ബൂത്തിൽ മുന്നണിക്ക് വോട്ടേ ഇല്ല. 11 ൽ ഓരോ വോട്ടാണ്. പുതുപ്പള്ളിയിലെ ഒരു ബൂത്തിൽ നേടിയ ഒരു വോട്ടും കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ബൂത്തിലെല്ലാം ഒന്നിലധികം വോട്ടുണ്ട്. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പീരുമേട്ടിൽ ഒരു ബൂത്തിൽ വോട്ടുകിട്ടിയില്ലെങ്കിലും മറ്റെല്ലാ ബൂത്തിൽ ഒന്നിലധികം വോട്ടു നേടി. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ അമ്പലപ്പുഴയിലെ ഒന്നും കായംകുളത്തെ നാലും ബൂത്തിൽ എൻഡിഎക്ക് വോട്ട് നേടാനായില്ല. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വാമനപുരത്തും കോവളത്തും മൂന്നു വീതം ബൂത്തിൽ വോട്ടേയില്ല.

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കോന്നി മണ്ഡലത്തിൽ 54, 212 നമ്പർ ബൂത്തുകളിൽ സ്ഥാനാർഥിയായ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് വോട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ല. ഇടതുമുന്നണി ഏറെ മുന്നിൽ പോയ ഇവിടെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിക്ക് 54 ൽ അഞ്ച് വോട്ടും 212ൽ ഒരു വോട്ടുമാണ് കിട്ടിയത്. എന്നാൽ ബിജെപി എ ക്ലാസ് മണ്ഡലങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിച്ച മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളിലൊന്നും ഇത്തരം നാണംകെടുത്തുന്ന വോട്ടില്ലായ്മ ഇല്ലെന്നതാണ് ബിജെപിക്കും എൻഡിഎക്കും ആശ്വാസമാകുന്നത്.

English Summary: Setback for BJP. No vote in many polling booths