മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഓക്സിജൻ നൽകാനാവില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി; കാസർകോട്ടും പ്രതിസന്ധി

തിരുവനന്തപുരം∙ സമീപ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇനി ഓക്സിജൻ നൽകാനാവില്ലെന്ന് കേരളം അറിയിച്ചു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കത്തയച്ചു. കേരളത്തിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന 219 ടണ്ണും ഇവിടെത്തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കരുതൽ ശേഖരമായ 450 ടണ്ണിൽ 86 ടൺ മാത്രമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളതെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നു. മേയ് 15ഓടെ രോഗികൾ ആറു ലക്ഷത്തിലെത്താമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

അതിനിടെ, കാസര്‍കോട്ടെ രണ്ട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കിംസ് സണ്‍റൈസ് ആശുപത്രിയിലും ഇ.കെ. നായനാർ ആശുപത്രിയിലുമാണ് ക്ഷാമം റിപ്പോർട്ട് െചയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്സിജന്‍ ഉടൻ തീരുമെന്ന് അറിയിച്ചതിനു പിന്നാലെ കണ്ണൂരിൽനിന്ന് 15 സിലിണ്ടർ എത്തിച്ചു. ഇ.കെ. നായനാർ സഹകരണ ആശുപത്രിയിലും ക്ഷാമം രൂക്ഷമാണ്. ഓക്സിജൻ ആവശ്യമുള്ള 12 കോവിഡ് രോഗികളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്.

English Summary: Kerala cannot lend oxygen to other states, CM Pinarayi Vijayan writes to PM Modi