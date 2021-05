ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ അടിയന്തരമായി നിയമിക്കണം: കെജിഎംഒഎ

തിരുവനന്തപുരം∙ ആരോഗ്യമേഖല കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അധികം ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ അടിയന്തരമായി നിയമിക്കണമെന്നു കേരള ഗവ.മെഡിക്കൽ ഓഫിസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ (കെജിഎംഒഎ). രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിന് ആനുപാതികമായി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ നിയമിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഗുരുതര സാഹചര്യത്തിലേക്കു പോകാം.

വീട്ടിൽ ചികിൽസയിലുള്ള രോഗികളുടെയും നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളവരുടെയും എണ്ണം വലിയ തോതിൽ വർധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമായ നിർദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും ചികിത്സ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും ഓരോ പഞ്ചായത്ത് – ബ്ലോക്കു തലത്തിലും സർവീസിൽനിന്ന് വിരമിച്ചവരുൾപ്പടെയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ നിയമിച്ച് 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോൾ സെന്റർ സ്ഥാപിക്കണം. നേരിട്ട് രോഗീപരിചരണത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്തവരുടെ സേവനം ഇത്തരമൊരു സംവിധാനത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. ഡിസിസികളിലെ ചികിൽസയ്ക്കും നിരീക്ഷണത്തിനും ഇത് ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാനാകും.

കൂടുതൽ സിഎഫ്എൽടിസികൾ തുടങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ നിലവിലുള്ളവയിലെ കിടക്കകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നത് മാനവവിഭവശേഷി വിനിയോഗം കുറയ്ക്കാൻ ഉപകരിക്കും. കോവിഡ് ഒന്നാം തരംഗത്തിന്റെ സമയത്ത് കോവിഡ് ബ്രിഗേഡിനു പുറമെ ലഭിച്ചിരുന്ന ആയിരത്തോളം പുതിയ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ഇപ്പോൾ ലഭ്യമല്ല. ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽനിന്ന് പിജി പഠനത്തിനു പോയ ഡോക്ടർമാരെ, അത് പൂർത്തിയാകുന്ന തീയതിയിൽ തന്നെ വകുപ്പിലേക്കു തിരികെ പ്രവേശിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾ വൈകുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങളിൽ അടിയന്തര ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കണമെന്നും സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു.

